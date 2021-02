 Photographe :  La Dernière carte Warren de Saré, dans le top 10 d’Afro Pépites Show

Avec ‘’La Dernière carte’’, ses portraits des anciens combattants africains, Warren Saré a su exporter la photographie burkinabè. Aujourd’hui son projet pourrait bénéficier d’une promotion à l’international grâce au marché des arts en ligne Afro Pépites show s’il figure parmi les trois meilleurs.

Depuis plusieurs années, Warren Saré est un nom qui compte dans le paysage photographique burkinabè, africain et maintenant en Europe grâce à son travail sur les derniers anciens combattants du continent noir. Intitulé La Dernière carte, selon sa biographie « le travail de Warren Saré est unique.

Depuis plus de 12 ans, ce photographe burkinabè parcourt l’Afrique de l’Ouest et la France à la recherche des anciens soldats africains appelés tirailleurs sénégalais qui ont combattu lors de la seconde guerre mondiale et des guerres d’Indochine et d’Algérie. Il a collecté plus d’une centaine de photographies et de témoignages audio-visuels de ces personnes ».

Le photographe burkinabè est lice pour devenir l’un des trois meilleurs artistes (pépites) du Marché des arts en ligne, Afro Pépites Show. Selon les promoteurs de ce marché, l’objectif est de « permettre aux artistes de bénéficier d’une exposition sur Internet, afin de gagner en notoriété et de s’assurer une visibilité internationale ».

Cette année, l’association Rêve africain, organisatrice d’Afro Pépites Show, a réussi 214 projets et le jury en a sélectionné 10 afin de designer trois, sous la base des votes des internautes jusqu’au 28 février 2021 à l’adresse afropepiteshow.com.

Les lauréats seront connus le 15 mars 2021. « Les 3 lauréats vont pouvoir profiter du large réseau de l’association organisatrice, qui est constitué d’acteurs importants des industries créatives, de fans de la culture africaine, de médias sociaux et de nombreux autres partenaires à travers le monde », promet Rêve africain.

Alassane KERE