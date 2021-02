Un prisonnier activement recherché

Kantigui a intercepté un avis de recherche du directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Boromo. Dans ledit avis, le détenu, Isaac Abdoul Rasmané Kalmogo, né le 6 septembre 1975 à Ouagadougou, est recherché.

Il se serait évadé au cours d’une sortie qui lui a été accordée pour « assister sa femme qui devait subir une intervention chirurgicale à Ouagadougou ». L’avis de recherche précise que le fugitif, incarcéré le 26 octobre 2020 « pour escroquerie portant sur des numéraires », a été condamné le 1er décembre 2020, à 24 mois ferme et un million F CFA d’amende.

En cas d’arrestation, a pu lire Kantigui dans l’avis, il doit être conduit devant le directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Boromo, le procureur du Faso ou le directeur général de la Garde de sécurité pénitentiaire, ou encore appeler les numéros : 78 05 34 12, 76 68 85 09, 20 53 81 64.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89

Télécharger