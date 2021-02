Coopération bilatérale : Neuf nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu, le jeudi 18 février 2021 à Kosyam, les lettres de créance de neuf nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina. Il s’agit des diplomates du Brésil, de l’Egypte, du Sénégal, de la Suisse, d’Israël, du Libéria, de la République Tchèque, de la Corée du Sud et du Venezuela.

Après la validation des demandes d’agréments de nomination au Conseil des ministres du 20 janvier dernier, neuf pays ont accrédité des ambassadeurs pour les représenter au Burkina Faso. Il s’agit du Brésil, de la République arabe d’Egypte, du Sénégal, de la Suisse, de l’Etat d’Israël, du Libéria, de la République Tchèque, de la Corée du Sud et de la République bolivarienne du Venezuela. Les nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la matinée du jeudi 18 février 2021 à Ouagadougou. La première personnalité, qui a présenté ses lettres de créance au Président Kaboré a été Ellen Osthoff Ferreira de Barros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou.

Avant la prononciation de la formule officielle de remise de lettres de créance, elle a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Mme Ferreira a eu un bref entretien avec le président du Faso sur la coopération entre les deux pays. Une coopération qui remonte aux années 1970 et qui porte sur les domaines de l’élevage, de l’agriculture et de la santé. Plusieurs instruments juridiques ont été signés par les deux pays pour matérialiser cette coopération. Sur le plan international, le Burkina Faso et le Brésil coopèrent au sein des organismes multilatéraux comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Economiste de formation, Mme Ferreira est née en 1957. Elle a fait son entrée au ministère brésilien des Affaires étrangères en 1980, où elle a occupé de hautes fonctions tant à la centrale que dans les représentations diplomatiques.

Des pays d’une même communauté économique

Le deuxième ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance est Ibrahim Addelazim El-Khouli de la République arabe d’Egypte. Diplomate de carrière, il est né le 15 octobre 1973 à Guizeh. Il a été affecté successivement à l’ambassade égyptienne à Libreville (Gabon) puis en Iran et à Berlin (Allemagne). Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et l’Egypte ont été établies en 1977. Elles concernent plusieurs domaines que sont le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, le social et la sécurité. Une commission mixte de coopération qui a déjà tenu deux sessions est née de cette relation. Mbaba Coura Ndiaye de la République du Sénégal a été le troisième ambassadeur à se présenter au président du Faso.

Diplomate, il était ministre conseiller à l’ambassade du Sénégal en République populaire de Chine. Il a successivement servi en Gambie, au Gabon, aux Pays-Bas et en Chine. Le Sénégal et le Burkina Faso entretiennent des relations qui s’inscrivent aussi bien dans le cadre multilatéral à travers les organismes comme l’ONU, l’Union africaine (UA), la Commission économique des Etat d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qu’au niveau bilatéral avec les visites d’Etat et les commissions mixtes. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la confédération Suisse auprès du Burkina Faso, Anne lugon-moulin, a également présenté son accréditation au chef de l’Etat burkinabè.

Titulaire d’un master des Arts en Economie de développement et analyse des politiques et d’une licence en Economie politique, sciences économiques et sociales, elle a servi en Afrique, notamment au Rwanda en tant que chargée de programme au Programme alimentaire mondial (PAM). Le partenariat entre le Burkina Faso et la Suisse a démarré au lendemain des grandes sécheresses des années 1970 pour se matérialiser en 1974 avec l’ouverture du Bureau de coopération à Ouagadougou. Le partenariat helvétique intervient prioritairement dans les secteurs de l’éducation de base et de la formation professionnelle, du développement rural et de la sécurité alimentaire ainsi que dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale.

Développer les secteurs prioritaires

L’Etat d’Israël est aussi un pays ami du Burkina Faso. Son nouvel ambassadeur Léo Vinozezky a présenté ses lettres de créance au président du Faso, le jeudi 19 février 2021. Titulaire d’une maîtrise en Sciences politiques et relations internationales et d’une autre en immigration et intégration sociale, il est né en 1966 en Argentine. Avant le pays des Hommes intègres, Léo Vinozezky a été ambassadeur adjoint en Uruguy, au Brésil, en Ethiopie et au Rwanda. Il a été également vice-consul général de l’Etat d’Israël à Philadelphie et dans la région du Centre littoral de l’Atlantique.

Concernant les relations entre Israël et le Burkina Faso, elles ont repris en octobre 1994 avec un accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle. La coopération touche un certain nombre de domaines, à savoir la santé, l’environnement, le tourisme, la culture, l’agriculture et la formation. Le Libéria a également accrédité un nouvel ambassadeur au pays des Hommes intègres. Il s’agit de Mme Willye Mai Tilkbert King qui réside à Abidjan où elle est aussi ambassadeur. Avant sa nomination, elle a travaillé durant 25 ans au sein du département de trésorerie et de contrôle financier de la Banque africaine de développement (BAD).

Titulaire d’un master en administration des entreprises, elle a aussi occupé la fonction de directrice exécutive par intérim du Fonds Sirleaf pour les femmes commerçantes. Le Burkina Faso et la République du Libéria entretiennent de bonnes relations de coopération dans le cadre de la CEDEAO mais aussi sur le plan bilatéral. Le pays des Hommes intègres s’est, en effet, tenu aux côtés du Libéria durant les guerres civiles. Par ailleurs en avril 2008, s’est tenue la grande commission mixte de coopération qui a examiné les axes de coopération entre les deux pays. La République Tchèque entend nouer des accords de partenariat avec le pays de Thomas Sankara dans des domaines comme la réforme de la justice, la sécurité et la bonne gouvernance.

C’est dans cet objectif qu’elle a dépêché un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra au Ghana. Jan Füry qui a présenté ses lettres de créance au président Kaboré est diplomate de formation. Né en 1954, il a occupé successivement le poste de secrétaire d’ambassade de son pays et celui de consul à Shanghai et à Hong Kong. Il a exercé dans les Etats de Malaisie, de Papouasie Nouvelle Guinée et de la République islamique de Pakistan comme ambassadeur. Lee Sang Ryul a, quant à lui, été accrédité par le président de la Corée du Sud comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Né en septembre 1965, il est titulaire d’un master en sciences politiques et diplomatie.

La République de Corée concentre son aide au développement dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, le transport, l’énergie, les télécommunications et l’informatique. Le dernier ambassadeur à être reçu par le président du Faso est Oscar Ernesto Romero Vallenilla de la République Bolivarienne du Venezuela. Auparavant coordonnateur pour l’Amérique latine et les Caraïbes à la direction des traités internationaux, il est né en 1974. Titulaire d’un master en relations internationales, il est également ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela au Mali.

Nadège YAMEOGO