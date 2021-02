« Le voisin est le premier parent » (sagesse africaine). Entendez le premier à venir à vous dans la joie ou le malheur, toute affaire cessante.

Notre patrimoine culturel fourmille de formules qui mettent en exergue les grandes vertus et valeurs humaines .En Afrique, on n’a point besoin de vous connaître avant de vous saluer et nos pauvres migrants nouvellement arrivés à BAKO (Europe) pensent au prime abord que c’est la couleur de la peau qui motive le silence ou l’indifférence du Blanc !…

A quelque chose «colonisation a été bonne sans peut être … calcul préalable! L’école a rassemblé Voltaïques, Ivoiriens, Dahoméens, Nigériens … etc. Ainsi naquirent des amitiés durables, des … alliances d’enfants de ceux qui découvrirent voire parlèrent d’autres langues africaines, autour du … gari, du dèguè, N’dolé !. .. Les fonctionnaires du colonisateur n’ont pas toujours servi uniquement leur pays d’origine ».

En dehors de la Fonction publique, des anciens amateurs de football et qui ont été connus et appréciés au stade de Onegagongon, le footballeur Salif Keïta Domingo, ont été choqués de voir des jeunes … «indigènes» tourner le bouton d’une télé de maquis qui passait un match des Maliens au Cameroun (CHAN), ces jours-ci. Raison : ils préféraient voir au même moment, un match d’équipes européennes … Barcelone ou Naples ! Des goûts et des couleurs on ne discute pas. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas !

Mounir