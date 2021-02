Ministère en charge de l’agriculture : l’approche ‘’Kaizen’’ pour améliorer le cadre de travail

Le ministère de l’Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation (MAAHM) a organisé, le lundi 22 février 2021 à Koudougou, un atelier de recyclage des formateurs sur l’approche 5S-Kaizen-TQM.

L’approche 5S-Kaizen-TQM, cette expérience réussie du Japon, qui fait la promotion d’un environnement de travail propice, a été mise en œuvre au Burkina Faso en septembre 2019, au sein des ministères en charge de l’agriculture et de l’assainissement, à travers une formation des agents desdits départements. Le lundi 22 février 2021, les formateurs déjà formés, ont bénéficié d’un recyclage à Koudougou. Cette expérience japonaise, de l’avis du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation (MAAHM), Dr Lamourdia Thiombiano, est centrée sur le rangement, le refus du gaspillage et l’efficacité dans le travail. « Au niveau du ministère, nous avons déjà amélioré le cadre extérieur. Dans les bureaux, tous les papiers ont été classifiés sous forme d’archives, pour être ensuite numérisés. Ce qui nous permettra d’avoir une base de données avec des fichiers accessibles », a-t-il signifié.

L’autre avantage de l’approche, a-t-il poursuivi, est la planification du travail, du fait qu’il y a désormais moins de perte de temps pour les recherches des données. Dr Thiombiano a fait savoir que cette expérience sera propulsée au niveau des directions régionales et provinciales, ainsi que dans des zones d’appui techniques, afin qu’elles aient des outils nécessaires pour sa bonne mise en œuvre. Les résultats engrangés avec l’appui financier de la JICA, se focalisent entre autres, sur l’organisation d’une journée de salubrité, l’élaboration d’une esquisse de plan d’actions pour l’amélioration de l’environnement global du MAAHM, l’élaboration d’un manuel de guide simplifié de mise en œuvre des 5S, qui sera bientôt finalisé et la mise en place d’une organisation sémiotique. « Cette organisation a permis déjà de récolter du riz pluvial et des choux. Bientôt, la pomme de terre de Ouahigouya, sera produite dans ce cadre », s’est réjoui le secrétaire général. Au regard de ces acquis encourageants, Dr Lamourdia Thiombiano, a fait savoir que si la dynamique continue, d’ici à cinq ans, il y aura un environnement très exemplaire au niveau de ces deux

ministères.

Garder les bonnes habitudes

Le formateur, Muller Compaoré, a rappelé aux participants, les 5S et le Kaizen et dégagé les potentiels de cette approche, qui seront mis en application. Il a expliqué que l’approche 5S est une méthode de management, basée sur la valorisation des ressources. Pour lui, les 5S sont les initiales de cinq mots japonais. Le 1er S veut dire, trier et enlever tout ce qui n’est pas nécessaire dans l’environnement de travail. Le 2e S signifie, ranger avec un objectif de pouvoir retrouver l’élément rangé, le 3e S, c’est nettoyer, ce qui va constituer l’état de référence. Le 4e S, c’est la standardisation des bonnes pratiques et le 5e S, la discipline.

« Il faut mettre tout en œuvre pour garder les bonnes habitudes », a-t-il conseillé. La représentante de la JICA au Burkina Faso, Adiza Traoré, a pour sa part, apprécié les efforts du ministère en charge de l’agriculture et celui de l’eau et de l’assainissement, à l’interne tout comme à l’externe, à travers cette approche ‘’japonaise’’.

A l’entendre, le ministère a fait des 5S-Kaizen-TQM, un outil de perfectionnement pour l’atteinte de ses objectifs, tant personnel que professionnel.

En termes de perspectives, il est envisagé à courts termes, des actions telles que la réalisation d’un parking dans l’arrière-cour, d’une capacité d’au moins 60 véhicules et le marquage au sol de la grande terrasse extérieure pour le stationnement général, l’aménagement du système de drainage des eaux pluviales et des plateaux pour les besoins de lavage des véhicules de service et l’aménagement paysager de l’aire du jardin.

Afsétou SAWADOGO