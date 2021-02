CAN U20 : Des quarts de finale alléchants

La première phase de la 22e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 a livré son verdict. Huit pays ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Le pays-hôte, la Mauritanie, a été recalée.

Après huit jours de compétition, le temps des matchs de poules, chacune des douze nations présentes à la 22e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 connaît son sort. Après le Cameroun, l’Ouganda, le Burkina Faso, la Centrafrique et la Tunisie, ce sont le Maroc, la Gambie et le Ghana qui se sont emparés des trois derniers billets pour les quarts de finale de cette compétition qui se joue pour la première fois avec douze équipes. La Tunisie et le Ghana sont à ce stade de la compétition parce qu’ayant terminé comme les deux meilleurs 3e des 3 poules. Condamnant ainsi la Mauritanie, pays-hôte et 3e du groupe A avec trois points, pour qui l’aventure s’arrête ici. Les quarts de finale offrent des affiches alléchantes. Jeudi, les Etalons qui ont dominé la poule B avec sept points après deux victoires et un match nul, croiseront les crampons avec les débutants Ougandais. Ceux-ci ont terminé deuxième du groupe A après avoir battu le Mozambique et la Mauritanie. Leur seule défaite étant contre le Cameroun.

Le même jour, le Cameroun qui a fait un sans-faute jusque-là dans la compétition (3 matchs pour autant de victoires) part avec un avantage psychologique face à un décevant Ghana, tutoyé par la Gambie lors de sa dernière sortie en match de poule. Le lendemain vendredi 26 février, deux autres matchs marqueront le dénouement de ces quarts de finale. Il s’agit d’abord de l’opposition Maroc-Tunisie qui ne manquera pas de piquant. Le Maroc en tête du classement du Groupe C a terminé avec sept points après des victoires sur la Tanzanie et la Gambie ainsi qu’un match nul contre le Ghana, part avec la faveur des pronostics pour ce derby nord-africain. La République centrafricaine (RCA) est la révélation de cette CAN. Pour sa première participation à une phase finale de CAN (toute catégorie confondue), elle s’est payée le luxe de se qualifier pour les quarts après un début de compétition timide (1 nul et une défaite face au Burkina). La RCA sera aux prises avec la Gambie, surprenante vainqueur du Ghana.

Yves OUEDRAOGO

Envoyé spécial à Nouakchott