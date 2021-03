Faso foot 19e journée: le RCK n’entend pas faire dans la demi-mesure face à l’EFO

Sur le plan structuration, le RCK se sent au-dessus de son adversaire l’EFO et compte en profiter pour remporter le duel qui les opposera pour le compte de la 19e journée. C’est ce qu’a laissé entendre son coach Thierry Mouyouma lors de la conférence d’avant-match, le jeudi 4 mars à Ouagadougou.

Les faucons du RCK ont prévu de voler plus haut que l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) dans la bataille qui les mettra aux prises dimanche 7 février 2021 pour le compte de la 19e journée. Le RCK (6e) sort d’une victoire à la faveur de la reprise contre Léopards de St Camille pendant que l’EFO (10e) chutait face à la lanterne rouge (Vitesse FC). Une victoire qui participe aux objectifs du club pour cette deuxième phase du championnat qui est d’engranger au plus vite 36 à 40 points pour assurer le maintien, selon l’entraîneur Thierry Mouyouma. Jouer contre une équipe revancharde qui sort d’une défaite n’est pas évident, a reconnu le technicien gabonais. Qu’à cela ne tienne, contre l’EFO, lui et ses hommes n’entendent pas faire dans la demi-mesure. « Il est important de rester prudents mais nous sommes des Faucons appelés à voler toujours haut. Ce qui fait que nous ne comptons pas jouer comme contre Saint Camille. L’objectif c’est de gagner, donc nous n’allons pas subir », a-t-il affirmé. Des velléités offensives que l’Etoile filante se dit prête à contrer par tous les moyens, a répondu son coach adjoint, Aboubacar Traoré.

Les « bleu et blanc » se portent bien a-t-il confié malgré le revers de la journée précédente et le moral est au beau fixe. Surtout qu’à propos des arriérés de salaires deux mois ont été réglés sur quatre a-t-il indiqué. Contre le RCK, les stéllistes sont donc décidés à bander les muscles pour sortir de cette confrontation avec au moins un point. Et durant toute la semaine, a assuré le représentant des joueurs Dramane Kambou, le travail a été axé sur la transition offensive et la finition pour corriger les lacunes du match passé. Le verdict est attendu dimanche à partir de 18h15 au stade du 4-Août.

En marge de la conférence de presse, la ligue de football professionnel a procédé au tirage au sort des préliminaires de la Coupe du Faso qui a déterminé les 16 premières rencontres qui débuteront le 17 mars prochain.

Voro KORAHIRE