Lutte contre le terrorisme : 5 djihadistes tués, un soldat et 5 VDP décédés dans le Bam (point hebdomadaire FAN)

Les Forces Armées Nationales ont fait le point hebdomadaire des opérations de sécurisation du territoire nationale du 1er au 7 mars 2021. Le point ci-dessous.

Groupement de Forces du secteur Nord

03 mars 2021: Une unité du détachement militaire de BOURZANGA en mission de reconnaissance offensive a été prise pour cible par des individus armés dans les environs de Alani et Kourao (Province du Bam). Aucune perte n’a été enregistrée côté ami. Côté ennemi, on dénombre 05 terroristes neutralisés et des moyens roulants récupérés.

06 mars 2021: Une patrouille du détachement militaire de BOURZANGA a été prise à partie par des individus armés alors qu’elle intervenait pour sécuriser la localité de Kourao (Province du Bam) suite à une attaque contre des VDP. Bilan: un soldat et 05 VDP décédés. Des opérations de ratissage ont été lancées pour retrouver les assaillants.

Groupement de Forces du secteur Centre et Est

03 mars 2021: Les Forces Armées Nationales ont assuré par les airs le transport de personnels techniques d’un opérateur de téléphonie mobile afin de remédier à une panne survenue sur le réseau dans certaines localités de la province du Yagha

04 mars 2021: Le détachement militaire de MATIACOALI a organisé un cross et un tournoi de pétanque avec les populations civiles de la localité. L’objectif de telles activités est de renforcer la cohésion entre FDS et populations civiles pour une meilleure synergie dans la lutte contre le terrorisme. 05 mars 2021: Le détachement militaire de OUGAROU est allé à la rencontre des populations civiles afin de discuter avec elles pour s’imprégner des difficultés liées à la collaboration entre FDS et civils dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette rencontre au cours de laquelle les populations ont salué l’action des unités sur le terrain et réitéré leur engagement à les soutenir dans la sécurisation du territoire.

Autres activités

– Aide à la réinstallation de personnes déplacées internes dans certaines localités.

– Escorte de ravitaillement au profit de structures privées dans la région de l’Est.

Source : Point de situation N°0038 du 08 mars 2021