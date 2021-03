Paix et cohésion sociale : l’Ordre des notaires promet sa contribution

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le bureau de l’Ordre des notaires du Burkina Faso. Conduite par son président, Me Soumaïla Dakuo, la délégation est allée témoigner sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans la consolidation de la cohésion sociale.

L’Ordre des notaires du Burkina Faso est disposé à apporter sa part contributive à la recherche de la paix et de la consolidation de la cohésion sociale au Burkina Faso. Il l’a fait savoir, le jeudi 11 mars 2021 à Ouagadougou, à l’issue d’une audience avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour le président de l’Ordre, Me Soumaïla Dakuo, qui a conduit la délégation, le notaire est un juge de la paix et un acteur incontournable dans la prévention des conflits.

« A ce titre, ils sont de plus en plus sollicités en vue de prévenir les différends. Nous sommes venus donc témoigner au Chef de l’Etat notre soutien et toute notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la consolidation de la paix et de la concorde nationale », a-t-il confié, à sa sortie d’audience. Estimant que les conflits fonciers sont de plus en plus récurrents, Me Dakuo a fait savoir que les notaires peuvent aussi apporter leur contribution dans leur prévention.

« Les conflits fonciers s’amplifient et s’amplifieront de plus en plus si rien n’est fait pour les prévenir. Nous pensons que l’Ordre des notaires peut être un acteur-clé dans la résolution des différends », a-t-il soutenu. Il a ajouté qu’il a aussi été question, au cours de l’audience, des préoccupations de la corporation notariale au Burkina Faso. Il s’est dit satisfait, à l’issue des échanges avec le Chef de l’Etat, qui selon lui, a été « très attentif » à leurs sollicitations. L’Ordre des notaires, à en croire Me Dakuo, est composé de 37 notaires dont 28 à Ouagadougou et 9 à Bobo Dioulasso.

Soumaïla BONKOUNGOU