Ministère en charge des finances : Des projets et programmes exécutés à 71,6 % en 2020

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a tenu, le vendredi 12 mars 2021 à Ouagadougou, sa première revue sectorielle de l’année. La rencontre a été présidée par le Secrétaire général (SG) du MINEFID, Dr Seglaro Abel Somé. Selon lui, à la date du 31 décembre 2020, le portefeuille des projets et programmes du MINEFID affichait 71,6% de taux d’exécution physique. Ce taux d’exécution, a-t-il poursuivi, a connu une baisse du fait de la crise sécuritaire et sanitaire qui a augmenté les risques dans la mise en œuvre des projets.

Au cours de la revue sectorielle, les différents acteurs ont réfléchi aux enjeux et aux défis liés à la gestion de ces risques. Malgré cette baisse de performance, Dr Somé a salué les résultats fort appréciables obtenus malgré toutes les contraintes, et cela, grâce à la résilience, à l’abnégation et à la persévérance des différents acteurs. Parmi ces résultats, il a été relevé les transferts de cash d’un montant de 20,39 milliards F CFA au profit de 101 mille ménages vulnérables dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l’Est, du Nord et du Sahel.

Il y a aussi l’achèvement de 1908 infrastructures ou en réceptions et l’exécution de 20 935 autres dans les mêmes régions. A cela, l’on peut ajouter l’octroi de crédits d’un montant de 643 millions CFA à 3 350 femmes et jeunes au titre de l’appui au développement des microentreprises et des activités génératrices de revenus.

