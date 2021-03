Programme d’urgence pour le Sahel :66,7 % de taux d’exécution en 2020

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a présidé la première session ordinaire du conseil d’orientation du Programme d’Urgence pour le Sahel (PUS), le vendredi 12 mars 2021, à la Primature.

Après quatre ans de mise en œuvre dans les régions du Sahel et du Nord, puis dans la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l’Est et le Centre-Est, le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) a enregistré des résultants probants. Réunis en session ordinaire, sous la présidence du Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, les membres du conseil d’orientation dudit programme ont passé en revue les résultats satisfaisants obtenus grâce au PUS. En effet, ils ont indiqué que le programme a permis la construction et la réhabilitation de commissariats de police et de brigades de gendarmerie dans les régions d’intervention, l’équipement en matériel et mobilier et l’acquisition de kits de matériels spécifiques de sécurité.

Aussi, il est ressorti que près de 1 000 Personnes déplacées internes (PDI) ont bénéficié d’une assistance alimentaire, d’un appui psychosocial, d’établissement d’actes de naissance pour les enfants, de la mise en place des cadres d’éveil pour les enfants et de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG). Au regard de ces acquis, à l’issue de la session, les membres ont recommandé la reconduction de la mesure portant allègement des procédures concernant des actions à mettre en œuvre dans le programme d’actions.

Revisiter la gouvernance des textes

Ils ont souhaité que le PUS soit une opportunité pour revisiter l’ensemble de la gouvernance des textes, des procédures au niveau des collectivités en renforçant le pouvoir des gouverneurs, des acteurs au niveau déconcentré afin de fluidifier des actions et d’avoir une célérité dans la réalisation et la réception des investissements. «Durant les quatre ans, nous avons cumulé des investissements, qui ont été faits dans les territoires, mais qui n’ont pas été réceptionnés à cause des aléas sécuritaires. Les actions de sécurisation vont continuer crescendo tout en se renforçant à travers un plan spécifique de stabilisation que nous avons adopté et mis en place dans deux communes pilotes (Djibo et Pobé Mengao). Les acteurs concernés seront mis à contribution pour une mise en œuvre réussie de ce plan de résilience et de stabilisation », a expliqué le ministre délégué en charge de l’Aménagement du territoire et de la prospective, Pauline Zouré.

Elle a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de constater les acquis réels sur le terrain. « Compte tenu de l’adversité qui a commencé à décroître dans les territoires concernés nous nous sommes rendus compte que les actions ont connu un bond qualitatif en termes d’exécution et nous avons pu stabiliser le rapport de 2020 à près de 66,7 % comme taux d’exécution contrairement à l’année passé où, nous étions autour de 64%. En termes d’exécution financière, nous avons 45,34%. Ce qui constitue pour nous une bonne performance au regard du quota d’activités en cours de réalisation qui n’ont pas été pris en compte dans ce taux », s’est réjouie Mme Zouré.

Par rapport à ces acquis, le Chef du gouvernement a félicité l’ensemble des acteurs pour la qualité du travail abattu au profit des populations des zones en proie à l’insécurité. « Les résultats tangibles auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme en 2020, malgré un contexte économique, sécuritaire et sanitaire difficile, nous rassurent, une fois de plus, qu’il est possible d’élever le niveau de nos ambitions pour davantage de réussite », a-t-il soutenu. De l’avis de M. Dabiré, il est indispensable de mettre en place un meilleur suivi du PUS en opérant des choix stratégiques judicieux à même de restaurer un climat de paix, de confiance et de cohésion sociale.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr