MPP : qui pour succéder à Simon Compaoré ?

Après sa retraite administrative, Simon Compaoré veut-il prendre sa retraite politique ? Kantigui en a l’impression, au regard des informations qui lui parviennent. Acteur majeur de la scène politico-administrative de ces 40 dernières années au Burkina Faso, il aura été de tous les combats, pour avoir été haut-commissaire de l’Oubritenga (1984), directeur de cabinet de Blaise Compaoré (1985), ministre délégué à la présidence du Burkina Faso, maire de Ouagadougou (de 1995 à 2012), député du CDP (1997 et 2002), ministre de l’Administration territoriale, ministre de la Sécurité… Ayant démissionné en 2013 avec plusieurs autres ténors du CDP dont Roch Marc Christian Kaboré et feu Salifou Diallo, Simon Compaoré et ses camarades ont créé, en 2014, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), qu’il dirige aujourd’hui. Selon des informations que Kantigui a obtenues, après avoir « brillamment » conduit la campagne des élections couplées de 2020 qui a vu la réélection du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré serait sur le point de céder la tête du parti aux plus jeunes. Il se susurre que dans les rangs du parti au pouvoir, plusieurs prétendants affûtent leurs armes. Des noms comme ceux du président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, de l’actuel ministre d’Etat en charge de l’Administration du territoire, Clément Sawadogo et du ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, sont cités pour lui succéder, à l’issue d’un congrès que le parti compte organiser « bientôt ». Kantigui pressent que l’enjeu de ce choix se situe dans l’élection présidentielle de 2025.

936 personnes tuées en deux ans dans trois régions

Il est revenu à Kantigui que la situation est inquiétante dans les régions du Nord, du Sahel et de l’Est où l’insécurité sévit. Selon des chiffres que Kantigui a obtenus, entre 2018 et 2020, ce sont 936 personnes qui ont été tuées dans ces trois régions, soit 204 personnes à l’Est, 357 au Nord et 375 au Sahel. Cette insécurité aurait occasionné (selon les chiffres de février 2021), le déplacement de 84 827 personnes à l’Est, 92 826 au Nord et 355 909 au Sahel. De plus, 558 écoles et 4 centres de santé ont été fermés à l’Est, 152 écoles et 9 centres de santé, au Nord et 899 écoles et 53 formations sanitaires, au Sahel. A cela s’ajoutent l’insécurité alimentaire et notamment 65 cas d’exclusions sociales entre décembre 2020 et février 2021. Le rapt des filles et des femmes et le travail des enfants sur les sites d’orpaillage (plus de 3 000 enfants) sont également contenus dans le document que Kantigui détient. Il appelle donc les différents acteurs à se donner la main pour venir rapidement à bout de l’insécurité que traverse le pays.

Discorde autour de la viande d’âne

Le vendredi 12 mars 2021, des individus ont pris à partie les éléments du groupe d’autodéfense Koglwéogo du village de Kourbo, situé dans la commune de Boussou, à environ 35 kilomètres de Gourcy, chef-lieu de la province du Zondoma. Selon les sources de Kantigui, tout serait parti de la mort d’un boucher spécialisé dans la vente de viande d’âne et de chien. Ce boucher aurait reçu l’interdiction formelle de vendre ce type de viande dans le village de Kourbo. Des soupçons pèseraient aussi sur lui quant à son implication dans des vols de bétail, d’après les mêmes sources. Une semaine avant sa mort, il avait été appréhendé dans ledit village avec sa marchandise. Jugeant cela comme une défiance, les Koglwéogo l’auraient contraint à manger sur place, une importante quantité de viande d’âne déjà cuite qu’il vendait ce jour-là. Certaines langues avancent même qu’il s’agirait d’une cuisse entière de l’animal. Tout compte fait, Kantigui a appris que le pauvre boucher a rendu l’âme six jours après cet incident. Estimant que le décès serait lié à la consommation de cette viande, les proches du boucher ont organisé une expédition punitive sur le siège des Koglwéogo. Bilan, deux Koglwéogo dont le chef du groupe auraient été blessés. Alertée, la police est intervenue pour sécuriser les lieux et permettre l’évacuation des blessés au CSPS de Boussou et au CMA de Gourcy. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu et les blessés, hors de danger. Des investigations sont en cours pour clarifier cette affaire.

L’ambassadeur de France à Bobo-Dioulasso

En séjour à Bobo-Dioulasso le week-end dernier, Kantigui a constaté que la ville de Sya se prépare à accueillir un invité de marque. En effet, il lui est revenu que l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade, effectuera une mission de travail dans la capitale économique, du 17 au 19 mars 2021. Dans le Houet, la France soutient plusieurs secteurs comme ceux de la culture, de l’eau et de l’assainissement et de l’éducation. Selon la source de Kantigui, l’ambassadeur participera à la biennale de la Littérature francophone d’Afrique noire (LFA) et visitera les travaux d’adduction d’eau de la ville de Bobo-Dioulasso et le complexe scolaire franco-arabe As Salam. En plus de la signature de la convention de la phase 2 du projet transfrontalier PRADEU, le diplomate français aura des entretiens et des audiences avec le gouverneur des Hauts-Bassins, le maire et l’archevêque émérite de la ville de Sya. Les visites du site d’accueil de SOS village d’enfants, du Lycée national, de l’exploitation « Le petit potager », de l’exposition « Les insectes au secours de la planète » et la remise de cantines « Bibliothèques mobiles » à deux établissements figurent aussi au programme du diplomate.

Komori Traoré, nouveau maire de Sindou

Il est revenu à Kantigui qu’à la suite de la démission du maire de Sindou, Mamadou Ouattara, dans la province de la Léraba, après son élection à la députation sous la

bannière du MPP, les conseillers de cette commune urbaine se sont réunis en session extraordinaire pour élire son successeur, hier mardi 16 mars 2021. Deux candidats étaient en lice. Ce sont Yaya Touré, ancien correspondant de l’Agence d’information du Burkina (AIB) de la province et Komori Traoré, un cadre de l’administration à la retraite, par ailleurs 2e adjoint au maire démissionnaire. Au sortir des votes, selon les informations de Kantigui, les conseillers ont porté leur choix sur Komori Traoré avec 20 voix contre 11 pour notre confrère. Kantigui félicite le nouveau maire.

Une nuit d’hommage à Madou Djan

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que l’artiste musicien, Madou Djan, décédé le 7 février 2021, sera honoré demain jeudi 18 mars à travers un grand spectacle au Théâtre de l’amitié de Bobo-Dioulasso. A cet effet, un collectif d’artistes était au studio dans l’après-midi du lundi 15 mars pour enregistrer une chanson d’hommage à l’illustre disparu. L’enregistrement, selon la source de Kantigui a été suivi d’une

captation vidéo aux fins de réalisation d’un clip qui sera projeté en exclusivité au cours du grand spectacle d’hommage. Kantigui salue cette initiative qui honore la culture burkinabè.

Des week-ends sans électricité à Kaya

Depuis janvier 2021, à chaque fin de semaine, Kantigui intercepte, désespérément, une note d’information de la direction régionale de la SONABEL du Centre-Nord et Sud, où il est écrit : « Nous vous informons d’une suspension temporaire de la fourniture d’électricité pour des travaux d’entretien périodique du Poste source de Kaya … ». La dernière en date a circulé dans la journée du dimanche 14 mars 2021, au cours de laquelle l’électricité a été « coupée » de 7h30 à 14h30. Au-delà de Kaya, ce délestage touche habituellement d’autres localités telles que Korsimoro, Boussouma, Absouya, Louda, Pissila, Barsalogho, Dablo, Bouroum, Tougouri, Kelbo et Ouanobian. Kantigui s’interroge sur le type d’entretien périodique du Poste source de Kaya qui s’étale sur un trimestre. Outre les désagréments occasionnés, ces délestages entravent le bon fonctionnement de l’administration publique et privée et du secteur informel. Kantigui et les populations des localités concernées souhaitent que des solutions soient trouvées à cette situation.

Des visites inopinées du ministre de la Santé

Kantigui, dans ses tournées, a rencontré une équipe du ministère de la Santé, conduite par son premier responsable, Pr Charlemagne Ouédraogo, effectuant des visites inopinées dans des centres de santé de Ouagadougou, de Ziniaré et de Kombissiri dans la nuit du lundi 15 mars 2021. Pour ce responsable hospitalo-universitaire, il s’agit d’une visite pour connaître la réalité de la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière et l’état de l’application de la gratuité des soins. Il a relevé cependant qu’il y a des formations sanitaires où l’agent ne travaille que 50 heures par mois au lieu de 40 heures par semaine. Le ministre de la Santé a salué la présence des agents sur leurs lieux de travail bien qu’il ait dit avoir constaté des insuffisances dans l’accueil des patients. En outre, Pr Ouédraogo a déploré l’insalubrité dans certains centres de santé et au niveau des appareils médicaux chèrement acquis pour soulager les populations. Kantigui salue cette opération qui, à la fois, encourage les travailleurs et les appelle à plus d’engagement dans leur devoir de service public. Kantigui invite d’autres ministres à lui emboîter le pas pour prendre le pouls de la qualité du service public rendu aux Burkinabè.

Galian 2021 : les dépôts du 17 mars au 8 avril

Kantigui a appris que le coup d’envoi de la saine compétition des hommes de médias a été donné. En effet, selon un communiqué dont Kantigui a obtenu copie, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ousséni Tamboura, a lancé, hier 16 mars 2021, la 24e édition du concours « Prix Galian ». Dans le communiqué, Kantigui a noté que les postulants aux prix peuvent déposer leurs œuvres à la Direction générale des Médias (DGM) du 17 mars (aujourd’hui donc) au 8 avril 2021, les jours ouvrables de 7h30 à 15h30mn. Pour ceux qui ne le savent pas, Kantigui les informe que la DGM est logée dans l’enceinte de l’immeuble abritant le Service d’information du Gouvernement (SIG), sur la route de Pô. Par ailleurs, selon le même communiqué, les œuvres sont recevables dans les Directions régionales de la Communication et des Relations avec le Parlement des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, du Centre-Est, de l’Est, du Nord et du Sahel.

Kantigui a retenu que pour la presse en ligne, les œuvres sont uniquement recevables par mail aux adresses dgmbf16@gmail.com/dgm.mcrp@communication.gov.bf. « Les candidats de la presse écrite et de la presse en ligne, qui le souhaitent, peuvent envoyer leurs œuvres au : www.mediabf.gov.bf », a aussi pu voir Kantigui sur le communiqué du ministre Tamboura. Kantigui souhaite bonne chance à tous les candidats.

