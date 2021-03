Hommage à Hamed Bakayoko : Les mérites de l’homme reconnus

Décédé le 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, le Premier ministre, Hamed Bakayoko, a reçu un hommage solennel national hier matin, au palais présidentiel de Côte d’Ivoire. C’était en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a tenu à magnifier l’amitié et la fraternité qui le liaient à l’illustre disparu. Devant un parterre de personnalités politiques nationales et étrangères, et la famille biologique du défunt, la Nation ivoirienne a reconnu le mérite d’un homme qui a forgé son destin dans le sillage du président Alassane Ouattara, et qui a servi son pays avec amour et de toutes ses forces.

Homme de presse, de culture, mais aussi de sport, Hamed Bakayoko était, selon ses proches, et même ses adversaires, un homme politique d’une très grande capacité d’écoute.L’illustre défunt a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national, la plus haute distinction ivoirienne. Il sera inhumé dans l’intimité familiale le vendredi 19 mars 2021, dans sa ville de Séguéla dans le Nord de la Côte d’Ivoire, à l’issue d’une semaine de deuil national.

