Réconciliation nationale: Zéphirin Diabré sollicite l’accompagnement du Parlement

Le Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a reçu en audience le ministre d’Etat, ministre auprès du président du Faso chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Zéphirin Diabré, le jeudi 18 mars 2021 à Ouagadougou.

Pour réussir la mission qui lui a été confiée par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré en tant que ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Zéphirin Diabré, a besoin du soutien de l’Assemblée nationale (AN). A cet effet, il a rendu une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale dans la matinée du jeudi 18 mars 2021, à Ouagadougou. « Il m’a paru opportun de venir échanger avec le président du parlement sur la manière de conduire notre réconciliation nationale et nous rassurer que les thématiques que nous avons en vue et nos différentes approches nous permettront d’atteindre nos objectifs », a-t-il confié, à sa sortie d’audience. Mais en quoi l’AN peut-il accompagner le processus de réconciliation nationale ? Répondant à cette question, Zéphirin Diabré a fait savoir que l’Assemblée nationale est une institution qui a toujours un rôle à jouer sur le plan règlementaire dans toutes les questions y compris celles qui ne sont pas de sa compétence.

« L’AN est le lieu où siègent les représentants de la nation. Il n’est donc pas exclu que d’ici là, nous venions ici pour répondre à des questions orales. Il se peut aussi que dans les solutions qui seront proposées pour des questions données, il y ait des implications sur le plan législatif ou des textes à changer pour nous permettre d’aller de l’avant », a-t-il indiqué. Zéphirin Diabré a dit sortir rassuré de son entrevue avec Alassane Bala Sakandé qui a promis que son institution ne ménagera aucun effort pour accompagner son département. « Il m’a dit que je suis avant tout un député en permission donc à tout moment je peux revenir à l’AN car c’est ma maison », s’est-il réjoui.

Nadège YAMEOGO