SONABEL : Vers une feuille de route quinquennale

La direction générale de la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) a officiellement lancé l’étude portant élaboration de son plan stratégique 2022-2027, le lundi 22 mars 2021, à Ouagadougou.

Pour répondre efficacement à sa mission de desserte d’énergie aux populations, la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) veut se doter d’un plan stratégique opérationnel 2022-2027. Les travaux de l’élaboration dudit plan ont été officiellement lancés, le lundi 22 mars 2021, à Ouagadougou. Pour le Président du Conseil d’administration (PCA) de la SONABEL, Souleymane Konaté, il s’agit d’une feuille de route, voire une boussole qui va permettre à l’entreprise de se projeter dans le futur et se fixer des objectifs pour une plus grande satisfaction de sa clientèle. Au regard des contextes interne et externe, il s’agit selon le PCA, de permettre à la SONABEL de déterminer les meilleures stratégies de concrétisation de sa mission et de sa vision, à moyen et long termes.

« Ce plan fait suite à celui élaboré et mis en œuvre entre 2009 et 2013 beaucoup axé sur la transformation du secteur de l’électricité. Et nous fondons l’espoir que la stratégie en cours d’élaboration va permettre de relever les défis actuels en matière de production et de distribution d’énergie à nos clients » a dit M Konaté. Pour lui, le taux de desserte en électricité est actuellement d’environ 75% en milieu urbain et 50% en campagne. Le PCA de la Nationale d’électricité a, par ailleurs, prévu le taux de 2 millions de nouveaux abonnés et un millier de localités à électrifier, suivis d’une amélioration des prestations de la SONABEL et une vente à coût réduit de l’énergie. En effet, l’élaboration de ce plan stratégique a été confié au cabinet « Afrique Compétences » pour une durée de sept mois. Et son premier responsable Anselme Sam, de rassurer que tout est mis en œuvre pour décliner un plan stratégique réel et réaliste en phase avec les aspirations de la société d’Etat d’électricité.

Wanlé Gérard COULIBALY