Basketball : Le championnat national démarre le 27 mars prochain

La Fédération burkinabè de basketball a annoncé, le jeudi 25 mars 2021 à Ouagadougou, au cours d’un point de presse, que le championnat national démarre le samedi 27 mars prochain. Après près de deux ans sans compétition, les basketteurs retrouveront les plateaux pour exprimer leur talent.

Les différents plateaux de basketball burkinabè retrouveront de l’animation. 30 clubs dont 12 dans le district du Houet et 18 dans la Ligue du Centre, rivaliseront pendant des mois. Dans la Ligue du Centre, ce sont les catégories minimes et cadettes (garçons et filles) qui débuteront le 27 mars prochain. Les catégories juniors, espoirs et seniors (garçons) vont entamer les compétitions le 17 avril prochain avant que les filles dans les mêmes catégories ne débutent une semaine après, c’est-à-dire le 24 avril.

Le district du Houet verra ses compétitions démarrer le 17 avril dans les catégories minimes et cadettes (filles et garçons). Les juniors, espoirs et seniors (garçons) seront à l’œuvre dès le 24 avril avant que les filles des mêmes catégories n’entrent en compétition le 30 avril. 826 matchs toutes catégories confondues seront disputés dans les deux localités (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). La nouvelle équipe fédérale renoue avec l’ancien format de la compétition, c’est-à-dire que les équipes vont s’affronter en aller-retour, pour retenir les deux meilleures dans chaque catégorie pour les play-offs.

C’est à l’issue de ces phases finales que les équipes championnes dans chaque catégorie seront désignées. La Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) ambitionne également d’organiser des championnats régionaux pour vulgariser la discipline. Cette première édition qui va regrouper les équipes de 8 régions se déroulera à Ouagadougou avant de se délocaliser la saison prochaine dans une autre région. Le budget pour cette saison, s’élève à 46 510 200 FCFA. Le président de la FEBBA, Souleymane Yaméogo, entouré de son secrétaire général, Kévin Sanou et du directeur technique national, Mamadou Bélem, a expliqué aux journalistes qu’un double défi est à relever cette saison.

« Garantir une assise logistique et financière pour exécuter notre programme de développement au niveau local, renouer avec les compétitions internationales à court terme, dans cinq des six catégories que nous gérons », a dit le président Yaméogo. Il a ajouté que « la FEBBA ambitionne, aux termes de la saison, de positionner le basketball comme une discipline sportive forte et fédératrice ». La FEBBA compte près de 2000 licenciés sans les joueurs des 8 régions qui disputeront le championnat régional.

