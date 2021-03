Mise en œuvre de l’accord de Paris sur le Climat : Le Burkina Faso signe un mémorandum d’entente avec l’AFD et le GGGI

La cérémonie de signature du mémorandum d’entente entre le gouvernement burkinabè, l’Agence française de développement (AFD) et le Global green growth institute ou encore l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat a eu lieu, le 25 mars 2021, au ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique.

Le Burkina Faso est résolument engagé dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Ce, pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Dans ce sens, le pays est soutenu par la France à travers son Agence pour le développement (AFD) et l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI). Le 25 mars 2021, les trois acteurs ont signé un mémorandum d’entente pour une mise en œuvre réussie de cet Accord de Paris sur le climat. Selon le représentant-résident de GGGI, Dr. Mallé Fofana, la collaboration s’opère sur trois axes principaux. Il s’agit de l’appui à la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN) prévues par l’Accord de Paris, l’accès à la finance-climat, le développement de mécanismes innovants d’investissement vert et le soutien à l’élaboration de politiques de croissance verte et d’identification de projets d’investissement vert.

« La France, par l’intermédiaire de l’AFD, s’est engagée à financer l’Institut mondial pour la croissance verte afin d’appuyer le gouvernement du Burkina Faso à élaborer une stratégie de développement à long terme à faibles émissions et résiliente pour 2050 », a précisé Dr.

Fofana. Il a assuré les parties prenantes de l’engagement de GGGI à œuvrer pour la réussite de ce processus inclusif pour une transition nationale vers une croissance verte, durable, inclusive et transformative. Il a rappelé que l’Accord de Paris intègre plusieurs moyens pour aider les pays à développer des approches adaptées, tout en contribuant collectivement à l’engagement international et en suivant le progrès. Au niveau de l’article 4.19 par exemple, Dr. Mallé Fofana a argué que l’Accord de Paris invite les pays signataires à élaborer des stratégies de développement à long terme à Faibles émissions de gaz à effet de serre (LEDS).

« Ces stratégies joueront un rôle important en fournissant l’orientation nécessaire pour éclairer le renforcement des contributions déterminées au niveau national », a-t-il étayé. Aussi, il a insisté sur le fait de s’orienter vers un modèle économique conforme à l’Accord de Paris et de repenser à des approches globales, prospectives et inclusives, capables d’impulser un développement économique sobre en carbone.

Le ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Siméon Sawadogo, s’est réjoui de la signature de ce mémorandum d’entente qui va contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique.

« La signature officielle du mémorandum est un signal fort, qui témoigne de l’engagement de nos institutions respectives à conjuguer nos efforts pour l’atteinte à long terme des objectifs de l’Accord de Paris », a soutenu le ministre Sawadogo. Il a confié d’ailleurs que c’est pour relever les défis climatiques que l’AFD a créé l’initiative « la facilité 2050 » pour accompagner les Etats dont le Burkina Faso dans la transition vers un modèle de développement bas-carbone et résilient. Il a donc rassuré que grâce à toutes ces initiatives, la CDN du Burkina sera placée dans un contexte de planification à long terme, en fournissant une vision et une orientation stratégique pour le développement futur.

Gaspard BAYALA