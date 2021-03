6e journée des éliminatoires CAN 2021/ Burkina Faso-Soudan du Sud Une victoire pour rassurer

Les Etalons du Burkina affronte, cet après-midi à 16 heures au stade du 4-Août, les Bright Star du Soudan du Sud. Comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les garçons du sélectionneur national, Kamou Malo, déjà qualifiés, doivent s’imposer pour rassurer.

Après leur nul qualificatif à Kampala en Ouganda au prochain rendez-vous du football continental, les Etalons du Burkina croisent les crampons avec les Bright Star du Soudan du Sud cet après-midi à 16 heures au stade du 4-Août, comptant pour la 6e et dernière journée. Si le capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers retrouvent la phase finale de la CAN, force est de reconnaître qu’ils n’ont pas rassuré à Kampala face aux Cranes. Mais à Ouagadougou face aux Brigth Star, dernier de la poule B, les Etalons, en cas de victoire, terminent en tête de classement et rassurent le monde du football burkinabè. Pour ce faire, Malo a des hommes pour terminer en beauté. A l’exception de Hamed Belem, le sélectionneur national dispose d’un groupe de 32 joueurs. Présent à la première séance d’entraînement des Etalons, le 26 mars dernier au stade du 4-Août, le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, a tenu à féliciter des Etalons pour leur qualification. « En matière de sport, c’est la performance qui compte. On était parti pour chercher une qualification », a-t-il rappelé. Avant de poursuivre : « Face au Soudan du Sud c’est un match à enjeu et qu’il faut prendre au sérieux. C’est un match qui doit mettre en confiance aussi bien les joueurs que le public sportif burkinabè ». Quant au président de la Fédération burkinabè de football, Lazare Banssé, la qualification en Ouganda est le fruit de plusieurs années d’efforts. « Nous avons, certes, la qualification, mais nous devons terminer en beauté pour garantir au public sportif de notre pays que nous avons une équipe solide, assise sur ses bases. Pour ce faire, il nous faut la victoire. Et j’en suis convaincu qu’ils vont nous offrir cette victoire », a-t-il souhaité. Par la voix de ses coéquipiers, le capitaine Charles Kaboré rappelle que tous les matchs sont importants. « Nous devons gagner face au Soudan du Sud pour démontrer que notre qualification n’est pas un fait du hasard » a-t-il avoué. En rappel, dans la poule B, le Burkina Faso est la seule nation qualifiée. Le choc entre le Malawi, 3e au classement avec 7 points, et l’Ouganda, 8 points, à Blantyre, déterminera la seconde place de la poule à la CAN au Cameroun. Le match se jouera au stade du 4-Août à huis-clos.

Ollo Aimé Césaire HIEN