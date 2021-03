Côte d’ivoire : 2 soldats tués, 4 blessés et 3 terroristes neutralisés

Le détachement des Forces Armées de la Côte d’Ivoire (FACI) a été attaqué dans la nuit du 28 au 29 mars 2021 par des individus armés non identifiés.

Deux positions des forces armées de la Côte d’Ivoire ont subi deux attaques d’individus armés non identifiés dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, aux environs de 00h et 1h30. Selon les médias ivoiriens, la première attaque a été menée par une soixantaine d’individus lourdement armés, à Kafolo. La seconde attaque quant à elle, a visé un poste de gendarmerie à Kolobougou, localité frontalière située à une soixantaine de kilomètres du Burkina Faso.

Le bilan provisoire de l’attaque fait état de deux soldats tués et quatre blessés, contre trois terroristes tués et quatre autres interpellés. Du matériel d’armement et des munitions ont été saisi.

Le chef d’Etat-major général des armées a annoncé qu’un ratissage est en cours.

La Rédaction