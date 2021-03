Internationale des parents d’élèves : Hector Ardent Ouédraogo élu président

Le Président de l’Union Nationale des Associations des Parents d’Elèves, du Post-primaire, du Secondaire et du Supérieur du Burkina (UNAPES-B) Monsieur Hector Ardent OUEDRAOGO est désormais le Président de l’Internationale des Parents d’Elèves (IPE). En effet il a été élu ce 27 mars 2021 à Dakar au Sénégal par ses pairs, lors du Congrès Constitutif.

Le poste a été convoité au départ par 10 pays que sont : le Burkina Faso, le Maroc, l’Espagne, la République Démocratique du Congo, les Etats Unis d’Amerique, l’Europe, l’Asie, l’Algérie, le Canada et l’Argentine. Mais au finish c’est le Candidat du Pays des Hommes Intègres qui a été porté par consensus à la tête de cette institution pour un mandat de deux (2) ans non renouvelable. Il est assisté par cinq (5) vice-présidents et un Secrétariat Général.

Monsieur Hector Ardent OUEDRAOGO est Conseiller Technique du Maire de la ville de Ouagadougou, en charge des questions d’éducation, de santé et des affaires sociales.

DCRP/CO