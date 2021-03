Les excuses de Rama la slameuse à la Douane

Comme Kantigui, de nombreux Burkinabè ont été témoins de la violence des propos que l’artiste musicienne, Rasmata Diallo, dite « Rama la slameuse » a tenus à l’endroit de la douane burkinabè en lien avec les frais de dédouanement de sa robe venue d’un pays étranger par avion. Dans une correspondance adressée au Directeur général (DG) des douanes dont Kantigui a obtenu copie, l’artiste fait son mea culpa.

« Je n’aurais jamais imaginé, ni la portée de mes paroles, encore moins leurs conséquences sur l’ensemble des fonctionnaires de la douane burkinabè qui exercent, avec abnégation, courage, honnêteté et dignité, leurs fonctions pour la construction de notre pays lorsque l’on sait les recettes que l’administration douanière procure à l’Etat burkinabè », a-t-elle écrit. « Avec toute l’humilité qui sied », Rama la slameuse a présenté ses excuses au DG des Douanes, au chef de service de la douane de l’aéroport et à l’ensemble des douaniers.

Il exige 50 000 F CFA pour traiter un PV de conseil de famille

Kantigui est tombé des nus en apprenant un cas « exagéré » de corruption à l’arrondissement 5 de Ouagadougou. En effet, selon ses sources, un membre du Tribunal d’arrondissement a réclamé la somme de 50 000 F CFA à un usager pour le traitement de ses dossiers en vue de l’établissement d’un Procès-verbal (PV) de conseil de famille. Pourtant, selon les mêmes sources de Kantigui, l’usager ne doit s’acquitter que des frais de prestation qui s’élèvent à 6 000 F CFA, en plus de quatre timbres communaux de 300 F chacun, soit 7 200 F au total.

En fouinant davantage, Kantigui apprendra que l’intéressé n’est pas à son premier forfait, parce que bien connu pour être passé maître dans le monnayage des services aux usagers. « Cette fois, la victime, qui a refusé de s’exécuter, est allée se plaindre au secrétariat général de la mairie », a ajouté une autre source de Kantigui. Une situation condamnable, si l’on sait que les membres du tribunal d’arrondissement ont prêté serment devant un tribunal de grande instance avant d’entrer en fonction.

CHR de Dédougou : Un circuit électrique aux mille conséquences

Kantigui, de passage le week-end dernier dans la Cité de Bankuy, a eu vent d’une situation au Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou. En effet, selon l’informateur de Kantigui, le circuit électrique de cet établissement connaît un problème. Toute chose qui, depuis un moment, prive certains services d’électricité, notamment le laboratoire et la pharmacie. Conséquence, l’hôpital aurait perdu la semaine dernière, une quantité énorme de produits conservables au frais et dont la valeur est évaluée à plusieurs millions F CFA.

Les services de la pharmacie et la caisse auraient vu un de leur logiciel « grillé », alors qu’il s’agit d’un outil très important pour imprimer les quittances de paiement et même servir les produits entrant dans le cadre de la gratuité des soins. Ce qui n’est pas sans conséquences pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, bénéficiaires de cette gratuité. Au laboratoire, a poursuivi la source de Kantigui, il est désormais impossible de réaliser certains examens médicaux. Le hic est que le problème ne daterait pas d’aujourd’hui et un marché aurait été attribué à un prestataire l’année dernière pour réaliser des travaux. Kantigui interpelle donc les premiers responsables du CHR et souhaite de tout son vœu que ce problème soit réglé au grand bonheur des usagers.

FESPACO: le comité de sélection connu

Il est revenu à Kantigui que la délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), est en train de mettre les petits plats dans les grands pour la prochaine édition. De ce qui lui a été dit, la structure vient de désigner les responsables du comité de sélection, qui seront chargés de la définition du programme de l’évènement. Selon la source de Kantigui, ce comité sera accompagné par des professionnels qui ont bâti leur carrière au sein de l´industrie cinématographique africaine et mondiale.

Il s’agit notamment de Pedro Pimenta de la Mozambique (producteur, consultant en cinéma, directeur artistique, collaborateur de nombreux projets cinématographiques), de Djia Mambu de la République démocratique du Congo (journaliste, critique de cinéma et auteure, membre de la Fédération africaine des critiques de cinéma), de Thierno Ibrahima Dia du Sénégal (chercheur en arts et journaliste), de Katarina Hedrén d’Ethiopie (conservatrice et critique de cinéma), de Lina Chabanne de la Tunisie (productrice exécutive de plusieurs longs-métrages), de Boubacar Sangaré du Burkina Faso (doctorant en droit sur le principe de territorialité et la construction d’un espace unique francophone du cinéma et de l’audiovisuel, dans l’espace UEMOA en Afrique), de Guy Désiré Yaméogo du Burkina Faso (enseignant à l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS) de Ouagadougou, réalisateur et scénariste) et de Laza Razajanatovo de Madagascar (créateur et directeur du festival « Rencontres du film court de Madagasikara » ).

Par ailleurs, il a été soufflé à Kantigui que la délégation générale du FESPACO travaille dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, afin d’offrir une édition complète qui pourrait avoir lieu au dernier trimestre de l´année en cours. Kantigui rappelle que l’édition 2021, qui était initialement prévue au cours du premier trimestre, avait été reportée à cause de la pandémie de la COVID-19. L’appel à soumissions de films, qui a été prolongé, prend fin aujourd’hui 31 mars 2021.

Le Burkina préside l’Internationale des parents d’élèves

Kantigui a ouï dire que le Burkina Faso continue de glaner des lauriers à l’international. A titre d’exemple, après l’élection du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, par ses pairs, comme président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, un autre Burkinabè vient de s’illustrer de la plus belle des manières. En effet, selon la source de Kantigui, le président de l’Union nationale des associations des parents d’élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina (UNAPES-B), Hector Ardent Ouédraogo, est désormais le président de l’Internationale des parents d’élèves (IPE). Il a été élu, le samedi 27 mars 2021, à Dakar au Sénégal par ses pairs, lors du congrès constitutif de la structure, pour un mandat de deux ans non renouvelable.

Des échos de Dakar qui sont parvenus à Kantigui, le poste était convoité au départ par dix pays dont le Burkina Faso, le Maroc, l’Espagne, la République démocratique du Congo, les Etats-Unis d’Amérique, l’Algérie, le Canada et l’Argentine. « Mais au final, c’est le candidat du pays des Hommes intègres qui a été porté par consensus. Il est assisté par cinq vice-présidents et un secrétaire général », a précisé l’informateur de Kantigui qui félicite et souhaite bon vent au nouveau président de l’IPE, par ailleurs Conseiller technique du maire de la ville de Ouagadougou, en charge des questions d’éducation, de santé et des affaires sociales.

72 h de grève des élèves de Dédougou

Le secteur de l’éducation connaît des remous, ces derniers temps. C’est le constat que Kantigui a fait. Après les élèves de Ouagadougou, le lundi 29 mars 2021, c’est au tour de ceux de Dédougou dans la Boucle du Mouhoun d’abandonner les salles de classe, hier mardi 30 mars pour une grève de 72 h, a appris Kantigui d’une source syndicale de la région. Par cet arrêt de cours de trois jours, les élèves, selon l’informateur de Kantigui, entendent protester contre les récentes réformes opérées par le ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN). Ils s’insurgent aussi contre l’arrêté leur interdisant l’organisation des activités socioculturelles et sportives. Au premier jour de ce débrayage, les élèves ont battu le pavé à partir de l’ancienne gare routière communément appelée « melon-gare » pour rallier le gouvernorat où ils ont livré leur message à l’autorité régionale.

Altercation entre un forestier et des jeunes à Nouna

Kantigui a appris que le préfet du département de Nouna, Rodrigue Nana, a désamorcé une crise liée au « non-respect des règles de bonne conduite en matière forestière ». En effet, selon ce qui est parvenu à Kantigui, le vendredi 19 mars 2021, un homme ayant acheté une chaise en bois a été contraint par un agent du service de l’environnement de la localité de payer une contravention de150 F CFA. En plus de cela, il a vu sa moto confisquée pour n’avoir pas eu l’autorisation de transporter la chaise qu’il a achetée à 2000 F CFA chez un revendeur dont les documents sont en règles vis-à-vis du service de l’environnement.

Des jeunes, qui ont épousé la cause de l’infortuné, auraient multiplié des médiations afin d’instaurer un dialogue, en vain. L’agent des eaux et forêts s’est montré ferme sur sa position.

Aux dernières nouvelles, une concertation entre les acteurs a eu lieu à la préfecture de Nouna pour désamorcer la crise, hier mardi 30 mars, sous l’égide du préfet. Kantigui souhaite vivement une résolution pacifique de cet incident.

Kantigui

