Authentification des titres de transport: un appareil digital pour distinguer la bonne graine de l’ivraie

Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a organisé, le mardi 30 mars 2021 à Ouagadougou, une formation des formateurs à l’utilisation des appareils de contrôle des cartes grises au profit des structures de contrôle.

Selon les statistiques de la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), depuis le lancement de l’opération de renouvellement du permis et de la carte grise en juillet 2019, plus de 835 000 cartes grises et 287 000 permis de conduire ont été délivrés à ce jour. Si ce renouvellement vise, d’une manière générale, à doter les usagers de documents de transport fiables et sécurisés, force est de reconnaitre que certains esprits malsains, guidés par le gain facile, s’évertuent à saboter l’opération. Et cela, par la production de fausses cartes, l’altération matérielle par le changement de certaines données imprimées sur le document et l’utilisation de faux documents tels le Certificat de mise à la consommation (CMC), la visite technique, le certificat d’authenticité et la déclaration en douane. Toute chose qui engendre des conséquences sur la l’insécurité routière, insécurité publique, la perte de crédibilité de l’administration des transports, les évasions de recettes…Ainsi, pour permettre aux forces de sécurité de lutter efficacement contre la production de ces faux documents, le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routrière vient de doter les structures en charge du contrôle d’appareils digitaux de contrôle. C’est pour permettre à ses hommes de terrain de connaître physiquement l’appareil digital dénommé : PDA (Personal digital assistant), de maîtriser ses fonctions et de savoir l’utiliser, d’être imprégné de la conduite à tenir en cas d’incidents ou de pannes et d’apprendre la méthodologie de transmission des connaissances sur le PDA que le département en charge des transports a initié cette formation des formateurs le mardi 30 mars 2021.

Adhérer au processus

Selon le ministre en charge des transports, Vincent Dabilgou, il s’agit de joindre l’acte à la parole. « Nous allons pouvoir vérifier ce que nous avons fait depuis le début parce que nous avons invité les Burkinabè à changer de cartes grises et de permis de conduire. Aujourd’hui, nous sommes en train de doter la police nationale, la gendarmerie et la douane de matériel moderne et sophistiqué afin qu’elles soient en mesure de contrôler les titres de transport car nous avons rassuré les usagers que ces titres sont sécurisés et infalsifiables », a indiqué le ministre Dabilgou. Il a reconnu que beaucoup de difficultés subsistent dans la délivrance des titres de transport par la DGTTM, mais a invité néanmoins les Burkinabè à adhérer au processus qui est, selon lui, à sa phase finale, notamment ceux qui doivent renouveler leur carte grise et plaque d’immatriculation et permis. « Les délais sont proches et nous voulons mettre l’ensemble des Burkinabè, l’ensemble du parc automobile de l’Etat sous sécurité », a -t-il soutenu. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité, Clément Ouango, ce renforcement de capacité vient à point nommé car ces nouveaux appareils vont permettre aux forces de sécurité, d’une part, de savoir quels sont les véhicules qui sont en règle ou qui ne le sont pas, et, d’autre part, crédibiliser nos procédures auprès du Procureur du Faso. Il a rassuré que les appareils ne dormiront pas dans les tiroirs. « Dès la fin de la formation, ils seront déployés sur le terrain. Vous serez tous contrôlés si vous croisez des gendarmes ou des policiers pour qu’on se rassure que vous détenez des moyens de transport légaux », a-t-il prévenu. Une démonstration a permis aux participants de comprendre le principe de fonctionnement de l’appareil.

Donald Wendpouiré Nikièma

tousunis.do@gmail.com