Lutte contre le coronavirus: des chercheurs burkinabè mettent en place un vaccin

Elle est la plus surprenante des nouvelles qui va émerveiller plus d’un Burkinabè. En effet, une équipe de chercheurs nationaux, dirigée par le Pr Halidou Tinto, a mis en place un vaccin contre le coronavirus qui endeuille le monde depuis plus d’un an. Dénommé « FACOV », il est efficace à 99% et passe devant tous les autres vaccins découverts jusque-là à travers le monde entier. Dans la foulée, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a salué cette prouesse des chercheurs burkinabè. Le ministre en charge de la Recherche scientifique, le Pr Alkasoum Maïga, qui a annoncé la nouvelle, a informé que les Etats-Unis et plusieurs pays d’Europe ont déjà exprimé leur besoin d’acquérir ce nouveau vaccin burkinabè. Mais, chers lecteurs, souvenez-vous, qu’en ce jour 1er avril, cette nouvelle qui aurait dû mettre un terme à la galère des pays africains pour avoir un vaccin contre cette pandémie, n’est qu’un gros poisson d’avril. Bon appétit !

La Rédaction