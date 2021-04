Célébration de Pâques : le cardinal Philippe Ouédraogo invite à la prière

A quelques heures de la célébration de la Pâques, le Cardinal Philippe Ouédraogo, a livré son traditionnel message pascal, le jeudi 1er avril 2021. Il a exhorté les fidèles à demeurer dans la voie du Christ ressuscité.

Frères et Sœurs en Christ et en humanité,

Le Carême chrétien se conclut par la fête de Pâques !

• A Pâques nous célébrons Jésus-Christ qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Christ est ressuscité des morts, Alléluia !

• À Pâques, l’Eglise invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier.

Nous voulons donc célébrer la Pâques du Seigneur :

• En écoutant et en méditant d’abord la Parole de Dieu qui nous fait revivre l’histoire du salut. A Israël jadis et à nous aujourd’hui, Dieu dans l’histoire sainte se révèle toujours comme le Dieu fidèle, le créateur qui sauve son Peuple et le mène sur un sentier de bonheur et de vie.

• Ensuite, nous renouvèlerons notre foi en la résurrection et accueillerons les nouveaux baptisés à la table eucharistique et dans l’Église Famille de Dieu. D’ores et déjà, félicitation à tous les nouveaux baptisés de nos paroisses.

• Enfin avec la liturgie eucharistique, nous célébrerons le mémorial du mystère pascal, qui est la présence vivante du Seigneur Ressuscité au milieu de nous, le triomphe de la vie sur la mort et la naissance d’un peuple nouveau et d’un monde nouveau.

En communion avec le Saint Père, le Pape François, nous voulons donner à notre Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, une autre dimension de la fête de la Résurrection du Christ, à savoir, l’Ouverture de l’Année de Saint Joseph et de la Famille.

En effet, à la solennité de Saint Joseph, célébrée le 19 mars 2021, le Pape François a officiellement ouvert une année dédiée à Saint Joseph et à la Famille, une Année spéciale pour grandir dans l’amour familial. Nous sommes donc appelés à mettre au centre de la vie de l’Église et de la société, la famille, nos familles humaines et chrétienne, pour que la Résurrection du Christ leur apporte un souffle nouveau d’amour et de persévérance, véritables communautés de vie et d’amour.

• Pâques devient ainsi pour nos familles un temps d’imitation véritable de la Sainte Famille de Nazareth, dans laquelle Joseph, Marie et Jésus partageaient ensemble la joie de l’amour.

• Pâques devient un temps de résurrection de la vie humaine, un moment d’accueil et de valorisation de la vie et de négation absolue de la culture de la mort, caractérisée par les méthodes contraceptives, antinatalistes, l’avortement, l’euthanasie… etc.

• En cette fête de Pâques sera promulgué officiellement le Décret Épiscopal qui stipule des propositions pastorales concrètes pour un vécu fructueux de cette Année pour nos familles et pour les fils et filles de notre Église Famille de Dieu à Ouagadougou.

En raison de la situation sécuritaire et sanitaire, toutes les paroisses et institutions sont invitées à s’organiser pour que les différentes veillées de prière ne débordent pas minuit. J’invite également tous les Chrétiens à faire preuve de discipline, en portant le masque dans nos assemblées liturgiques et à suivre les dispositions sanitaires indiquées dans les paroisses.

A tous et à toutes, au nom de notre Église Famille de Dieu, je souhaite bonnes et saintes Fêtes Pascales. Prions le Prince de la Paix, par l’intercession de Saint Joseph, pour nos familles, pour la vie, pour la réconciliation, la justice, la paix et la santé au Burkina Faso et dans le monde entier. Joyeuses et Saintes Fêtes de Pâques !

Cardinal Philippe OUEDRAOGO

Archevêque Métropolitain

de Ouagadougou