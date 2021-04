LONAB : Hamado Tondé empoche plus de 81 millions F CFA

La loterie nationale burkinabè a remis un super lot de 81 922 000 F CFA à Hamado Tondé, le jeudi 1er avril 2021 à Ouagadougou.

Le cercle des personnes millionnaires grâce à la Loterie nationale burkinabè (LONAB) s’est agrandi avec l’arrivée d’un nouveau membre. Hamado Tondé, garagiste de fonction, a reçu un chèque d’une valeur de 81 922 000F CFA, le 1er avril 2021, à Ouagadougou. Un évènement que l’heureux gagnant du super lot gardera longtemps en mémoire. « Je suis très heureux d’avoir décroché plus de 81 millions FCFA. Avec cette somme je vais monter mon propre garage et donc ainsi m’assurer de fructifier l’argent que je viens de recevoir », a-t-il déclaré. M.Tondé a décroché le super lot de 81 922 000FCFA à la suite d’une mise de 1200 FCFA au 4+1 du dimanche 21 mars 2021, a laissé entendre le directeur général de la LONAB, Patin Déba Naza. Présent à la cérémonie, il a signé le chèque, séance tenante, avant de le remettre au gagnant du jour. A l’endroit des autres parieurs, M. Tondé, les a encouragés à persévérer dans le jeu. « Pour obtenir tous ces millions je n’ai misé que 1200FCFA. Par contre, je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps je suis un fidèle client de la LONAB », a-t-il confié. Pour le directeur général de la nationale des jeux de hasard, c’est toujours un plaisir pour la LONAB de faire des rêves des parieurs une réalité. « Avec son gain dans l’ordre, Hamado Tondé rejoint ses éminents prédécesseurs dans le club des gros millionnaires de plus de 50 millions FCFA. Nous nous souvenons encore du record de gain remporté par M. Zida Frédéric avec la somme de 175 561 500FCFA en janvier. Il y a trois semaines, nous avons remis deux super gros lots de 77 075 500 FCFA et 86 791 000 FCFA », a relevé M. Naza. Prenant à témoin ces gros chèques remis aux clients, le directeur général s’est dit convaincu que l’année 2021 va se poursuivre sous de bons auspices en termes de gros millionnaires.

« Forcez la chance et devenez millionnaires », a-t-il lancé aux parieurs. Patin Déba Naza a prodigué des conseils

personnalisés au nouveau millionnaire, « Je souhaite à notre heureux millionnaire d’en faire bon usage. Qu’il puisse faire fructifier davantage ce gain à travers des projets et des investissements judicieux et porteurs de croissance », a –t-il instruit. Il a ajouté que la LONAB va mettre en contact M. Tondé avec les structures d’appui à l’entrepreneuriat afin de lui fournir des conseils plus

avisés dans la gestion du gain.

Nadège YE