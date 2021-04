La météo annonce des températures de 39 à 44°C

Selon un document de l’Agence nationale de la météorologie du Burkina dont Kantigui a obtenu copie, au cours de la semaine du 6 au 12 avril, la chaleur ressentie sera modérée à relativement forte par moments sur la majeure partie du territoire. Les températures maximales varieront, selon les experts de la météorologie, entre 39°C et 44°C, tandis que les minimales oscilleront entre 24°C et 30°C. Les plus forts ressentis de la chaleur sont prévus sur les parties Nord, Ouest et Sud-est. En ce qui concerne la situation durant la période du 30 mars au 5 avril 2021, la météo a noté une chaleur ressentie modérée sur le pays, en fin de période, surtout au cours de la journée. Les températures maximales ont varié entre 37°C et 43°C. Les minimales ont quant à elles varié entre 19°C et 29°C, occasionnant souvent une sensation de chaleur nocturne et matinale, notamment à l’Ouest du territoire. Au vu de la situation, le conseil d’usage que Kantigui a retenu en parcourant la note est qu’il ne faut pas s’exposer au soleil, s’habiller convenablement, boire régulièrement et se rafraîchir avec l’eau. Kantigui invite ses compatriotes à faire comme lui afin de se mettre à l’abri des effets de la chaleur.

Plus de 37 millions F CFA emportés dans un braquage

Il est revenu à Kantigui qu’un car d’une compagnie de transport en commun a été braqué dans la nuit du 28 mars 2021 aux alentours de 21h sur l’axe Bittou-Cinkansé dans le village de Noaho, par des bandits qui se sont ensuite enfuis vers un pays voisin. Si d’après la source de Kantigui, l’on ne déplore aucune perte en vie humaine, plus de 37 millions F CFA ont été cependant emportés par les braqueurs. Des informations que Kantigui a eues, deux délinquants ont embarqué à bord du car depuis Ouagadougou et c’est à Bittou que deux autres, armés, ont pris le même car pour Cinkansé. Le même jour, vers 10h, dans le village de Lallin Kankamogré, situé à plus de 30 km de Bittou, une autre attaque a été perpétrée sur un nouveau site aurifère au comptoir d’achat d’or. Des informations parvenues à Kantigui, sept braqueurs ont attaqué les acheteurs et emporté « une très importante somme d’argent », après avoir blessé une personne qui a été transférée à Tenkodogo pour des soins. Kantigui invite les voyageurs à ne pas se déplacer avec de grosses sommes sur eux, ce d’autant plus qu’il exciste des moyens de transaction fiables et sécurisés.

500 muezzins en formation pour le Ramadan

Alors que le mois de ramadan approche à grands pas, il est tombé dans l’oreille de Kantigui que l’Association des muezzins saïd bilal du Burkina se prépare en conséquence. Ainsi, elle prévoit un séminaire de formation (Ve édition) au profit de 500 muezzins des mosquées de la ville de Ouagadougou, du 9 au 11 avril prochain, sous le thème : « Contribution du muezzin à l’amélioration des activités du mois de ramadan ». Il est revenu à Kantigui qu’à l’occasion de cette édition, la place du muezzin dans l’islam, son comportement dans la mosquée, ses vertus, l’unité islamique, la pratique d’Azzan et la lecture du coran sont entre autres modules qui seront dispensés. Kantigui a par ailleurs noté que cette formation est parrainée par Cheick Aboubacar Doukouré.

Un Burkinabè à la tête des experts en fiscalité internationale

Kantigui, toujours aux aguets de l’actualité nationale et internationale, a suivi de prêt la création du Réseau des experts africains en fiscalité internationale (REAFI), le 3 avril 2021. En créant cette structure, les pères-fondateurs de la structure ont voulu offrir un cadre institutionnel aux spécialistes du continent, capables d’apporter des solutions innovantes aux problèmes africains en matière de fiscalité. Ce nouveau-né dans le domaine de l’expertise fiscale africaine vise, entre autres, à être une force de proposition pour les administrations africaines en matière de fiscalité internationale, à assurer la veille dans ce domaine au profit des pays africains, à contribuer au renforcement des capacités des administrations fiscales du continent sur la fiscalité transfrontalière. C’est le Burkinabè Aboubacar Nacanabo, par ailleurs inspecteur des impôts en poste à la Direction générale des impôts, qui a été porté à la tête du REAFI pour un mandat de deux ans, à l’issue du vote par visioconférence. Selon les échos parvenus à Kantigui, le choix porté sur Dr Nacanabo n’est pas un fait du hasard. Après sa thèse de doctorat en Sciences, soutenue sur le thème : « La fiscalité à l’ère de la numérisation de l’économie », parallèlement à ses charges de fonctionnaire du fisc burkinabè, il est chercheur et enseignant de comptabilité et de fiscalité internationale à l’ENAREF, à l’Université Thomas-Sankara et dans d’autres instituts privés. Avant son élection à la tête du REAFI, Aboubacar Nacanabo était expert du forum des Administrations fiscales africaines et portait déjà la voix de l’Afrique aux travaux du task force économie numérique de l’OCDE. Le REAFI regroupe les experts fiscaux des administrations fiscales, des experts fiscaux privés, des chercheurs, universitaires, spécialistes de la fiscalité internationale du Bénin, du Burkina Faso, des Comores, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Maroc, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le réseau a son siège à Ouagadougou. Kantigui adresse ses félicitations au tout premier président du REAFI.

Commune de Toma : le nouveau chef de Kissan intronisé ce samedi

Kantigui a appris de source digne de foi que le village de Kissan, dans la commune de Toma, sera en ébullition le samedi 10 avril 2021. En effet, c’est le jour choisi pour l’intronisation du nouveau chef de ce village. Douti Lawamagô Somozena, car c’est de lui qu’il s’agit, succède comme 11e chef à son défunt papa, l’ambassadeur Doulaye Corentin Ki. Selon les confidences faites à Kantigui, le nouveau chef, la cinquataine bien sonnée, est connu pour ses valeurs intrinsèques de sage, de rassembleur, animé d’un grand amour pour les populations et avec une maîtrise de la culture et de la tradition san. De nombreux convives sur les plans provincial, régional et national sont attendus à Kissan, ce village mythique de par son histoire, pour prendre part à cette cérémonie d’intronisation en présence des chefs de canton de Yaba et de Toma. Ces illustres personnalités traditionnelles entendent rehausser l’image de la cérémonie par leur présence effective. Kantigui rappelle que Kissan est devenu le secteur 8 de Toma à la faveur de la communalisation intégrale du fait de sa proximité avec Toma. Traditionnellement, Kissan est un village du canton de Yaba. C’est à ce titre que le nouveau chef recevra son bonnet du chef de canton de Yaba, conformément à la tradition, en ce jour aussi solennel que symbolique. Ce qui veut dire que ce sont les cantons de Toma, Yaba sans oublier celui de Kougny qui seront dans la fièvre des festivités d’intronisation.

Open de Saaba : Sountong noma tient sa revanche

Kantigui, en tournée le lundi de Pâques dans la commune de Saaba, a été attiré par un attroupement monstre. Curieux d’en savoir davantage, il a appris qu’il s’agissait d’une compétition de pétanque avec comme promoteur, le bourgmestre de la commune. Il a été détaillé à Kantigui que c’est sous la supervision technique de la Fédération burkinabè de pétanque que la compétition a été ouverte à toutes les équipes nationales avec une participation record de 212 triplettes. Les clubs AS Poste et Sountong noma sont parvenus en finale. C’est Sountong noma du président Boureima Koanda qui a remporté la partie par 13 points à 12. Cette coupe dénommée Open de Saaba est à sa deuxième édition. Il a été rappelé à Kantigui que la première édition, tenue l’année dernière, avait curieusement opposé en finale les mêmes équipes. A l’occasion, c’est l’AS Poste qui avait gagné. Sountong noma a donc pris sa revanche et est reparti avec le trophée, la médaille d’or et la cagnotte de 500 000 F CFA. Kantigui salue tous ceux-là qui œuvrent pour la promotion du jeu de boules au Burkina.

Elections de novembre 2020 : le MCR fait son bilan

Il est revenu à Kantigui que le Mouvement pour le changement et la renaissance (MCR) tiendra un congrès extraordinaire les 9 et 10 avril 2021 à Ouagadougou. Cette session vise à faire le bilan de la participation du MCR aux élections couplées de 2020 au Burkina Faso et envisager des perspectives. Kantigui se souvient que ce parti, dirigé par Carlos Toé, avait choisi l’ancien ministre de la Culture, Tahirou Barry, pour briguer la magistrature suprême. Au soir du scrutin, celui-ci était arrivé en cinquième position avec 2, 18% des voix. Quant au MCR, il n’avait obtenu aucun poste de député.

