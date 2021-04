Recrutement: TuaRes recherche un(e) Chargé (e) de projet

Titre du poste : Chargé (e) de projet – éducation Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso Responsable hiérarchique : Directrice Générale de TuaRes – Afrique de l’Ouest

TuaRes est une Fondation Allemande qui œuvre au Burkina Faso depuis 2012 dans la promotion de l’éducation des filles. A travers des appuis financiers, académiques et psycho-sociaux, la fondation accompagne les filles tout au long de leur parcours scolaire et les préparent à la vie professionnelle. La Fondation recherche un(e) Chargé (e) de projet qui aura pour mission de participer et coordonner la conception et la mise en œuvre d’un projet d’école innovant pour la Fondation.

Rattaché(e) à la Directrice Générale de TuaRes, le ou la Chargé (e) de Projet Education –aura comme charges principales de :

Contribuer à la conception et la mise en œuvre d’un projet d’école primaire basé sur le modèle académique international (IB – International Baccalauréat – Primary Years Program) ou un modèle similaire

Mettre en place un plan d’exécution du projet d’école

Développer un plan de gestion de l’établissement (encadrement pédagogique, gestion de la vie scolaire)

Coordonner le recrutement et la formation du corps enseignant destiné au projet

Identifier et impliquer différents experts en matière de pédagogie et d’éducation innovatrice

Effectuer le suivi du projet de la phase conceptuelle à sa réalisation

Atouts :

Avoir un esprit entrepreneurial, très innovateur et toujours à la recherche de nouvelles idées

Avoir une expérience concrète dans la mise en œuvre d’approche pédagogique nouvelle en classe

Avoir un leadership de soi exceptionnel afin de conduire les projets de la phase conceptuelle à leur réalisation

Être capable de réunir des acteurs de différents horizons et les impliquer dans la mise en œuvre du projet

Avoir une bonne connaissance des approches pédagogiques modernes, particulièrement les modèles éducatifs centrés sur l’apprenant

Être assidu, pragmatique et rigoureux dans le travail avec de solides capacités organisationnelles

Avoir une maîtrise parfaite du français et une aptitude à travailler aisément en anglais (écrit et parlé)

Être disposé à travailler au-delà des heures de travail à des moments cruciaux ;

Être motivé et passionné par les questions d’éducation avec une envie de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et des conditions de la vie scolaire pour les plus vulnérables

Education, expérience et compétences techniques :

Être titulaire d’un Diplôme de niveau Bac + 5 en sciences de l’éducation, ou autres sciences humaines et sociales.

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation, la gestion d’établissement scolaire, la conception de curricula, ou l’encadrement d’équipes pédagogiques.

Justifier d’une solide maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point), et des TIC ; Procédure de soumission de votre candidature :

Pour soumettre votre candidature, postulez en ligne à l’adresse suivante https://tuares.zohorecruit.eu/jobs/Careers et suivez les instructions pour compléter le formulaire, accompagné de votre CV et lettre de motivation. Les demandes seront acceptées jusqu’au vendredi 23 Avril, 2021. Aucun appel téléphonique ne sera accepté.