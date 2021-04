Affaire Thomas Sankara: Blaise Compaoré mis en accusation

Les lignes bougent dans le dossier Thomas Sankara, du nom de l’ancien président du Faso, assassiné le 15 octobre 1987 dans des circonstances non encore élucidées. Le délibéré de mise en accusation dans ce dossier a été rendu public, ce mardi 13 avril 2021, par le tribunal militaire. Une dizaine de personnes sont citées à comparaître dans cette affaire qui retient les attentions, bien au-delà des frontières burkinabè. Refugié en Côte d’Ivoire depuis sa chute en octobre 2014, l’ancien président du Faso, Blaise Compaoré fait partie des accusés. Compagnon d’armes et ami intime de l’illustre disparu, sa présumée implication dans ce dossier a toujours été clamée par les partisans du père de la Révolution d’août 1983, qui trouvent ainsi un début de satisfaction. La mise en accusation étant l’ultime étape avant le jugement, tous ceux réclament justice pour « Thom Sank », depuis plus de trois décennies, croisent les doigts à présent, en entendant la tenue d’un procès.

La rédaction