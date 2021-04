Coopération bilatérale : Le président du Conseil de la confédération suisse en visite de travail au Burkina

Le Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a accueilli, à l’aéroport international de Ouagadougou, le dimanche 18 avril 2021, le président du Conseil de la fédération suisse, Andreas Aebi, en visite de travail au Burkina Faso, dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le Burkina Faso et la Suisse entretiennent de « bonnes » relations de coopération à travers notamment la mise en œuvre de différents projets de développement. Dans ce cadre et pour la première fois, le président du Conseil de la fédération suisse (l’équivalent de l’Assemblée nationale), Andreas Aebi, séjourne au pays des Hommes intègres, du 18 au 21 avril 2021. Accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international de Ouagadougou, hier dimanche par le Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le chef du parlement helvétique a signifié que son séjour burkinabè s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail.

« Nous mettons en œuvre plusieurs projets au Burkina Faso et nous avons décidé de prolonger de 5 ans le Programme de coopération suisse (2021-2025) d’un coût de 150 millions F suisses (environ 89,2 milliards F CFA, ndlr) », a-t-il fait savoir. Le programme indicatif de cette visite prévoit des activités dans le cadre de la coopération parlementaire. Il s’agit d’une audience avec le PAN, Bala Sakandé, une adresse à la Représentation nationale et des séances de travail avec des commissions générales du parlement. Pour la coopération bilatérale, il est prévu une audience des deux chefs de parlement avec le président du Faso, le lancement du Programme de coopération suisse 2021-2025 et des visites de terrain à Poa, Koudougou et Fada N’Gourma.

Jean-Marie TOE