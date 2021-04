Coopération suisse : Le programme 2021-2025 présenté au Premier ministre

Le chef du bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso, Jean-Michel Limat, a été reçu en audience, le vendredi 16 avril 2021 à Ouagadougou, par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. L’intervention suisse les cinq prochaines années au pays des Hommes intègres a été au menu des discussions.

Le nouveau programme de la Coopération suisse 2021-2025 est un « ambitieux » projet qui s’inscrit dans les grandes orientations politiques du Burkina Faso. Le chef du bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso, Jean-Michel Limat, l’a fait savoir au sortir d’un tête-à-tête avec le chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré. C’était dans la matinée du vendredi 16 avril 2021 à Ouagadougou. Selon Jean-Michel Limat, l’objectif de cette audience était de présenter le nouveau programme de la coopération helvétique au Premier ministre. Ce programme prendra en compte, entre autres, a dévoilé M. Limat, la situation sécuritaire « parfois difficile », l’insécurité alimentaire et les questions de cohésion sociale et de paix.

Il a confié que les grandes orientations de ce programme visent, par ailleurs, à long terme tous les aspects du développement. Le chef de la Coopération suisse est également revenu sur les acquis de l’intervention de son pays au pays des Hommes intègres. « Nous avons beaucoup échangé sur l’aide d’urgence, l’aide humanitaire qui doit être conduite au Burkina Faso. En termes d’acquis, en partenariat avec tous les autres partenaires, nous notons des efforts et des progrès au niveau de l’agriculture et dans le domaine de l’éducation », a-t-il détaillé. L’hôte du jour s’est, par ailleurs, réjoui de savoir que Christophe Joseph Marie Dabiré ait une « large connaissance » de l’apport de la Coopération suisse au développement du Burkina Faso, notamment en matière d’inclusion financière, de développement rural, de formation et d’insertion sociale. Dans le même ordre d’idées, Jean-Michel Limat a salué la bonne coopération qu’entretiennent la Suisse et le Burkina Faso.

