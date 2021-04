Coopération Burkina Faso-Luxembourg : l’ambassadrice, Nicole Bintner-Bakshian, en fin de mission

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a reçu en audience l’ambassadrice du Grand-duché de Luxembourg, Nicole Bintner-Bakshian, le mardi 27 avril 2021, à Ouagadougou.

L’ambassadrice du Grand-duché de Luxembourg, Nicole Binter-Bakshian est en fin de mission, après quatre ans à ce poste au Burkina Faso, avec résidence à Dakar au Sénégal.

Elle l’a signifié au Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, le mardi 27 avril 2021, à Ouagadougou, lors d’une audience. A sa sortie d’audience, la diplomate a affirmé qu’il a aussi été question de réfléchir au partenariat entre le Burkina Faso et son pays et de faire le bilan de sa mission.

« Le Burkina Faso et le Luxembourg sont des partenaires solides depuis plusieurs années. Notre pays est très engagé au Burkina Faso. Le Burkina est le premier pays du Sahel à entretenir des relations de partenariat avec le Luxembourg », a-t-elle soutenu, ajoutant que cette collaboration s’est consolidée au cours de ces dernières années. Quelques « grands » actes de ce partenariat, a-t-elle poursuivi, ont été abordés lors de l’entretien.

Il s’agit notamment de la Semaine nationale de la micro finance et la création du prix du film d’animation lors du dernier Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

De plus, a-t-elle dit, un programme de plus de 80 milliards F CFA a été mis à la disposition du Burkina Faso, pour le financement de projets dans plusieurs secteurs, dont ceux de l’éducation, de l’information et de la préservation des ressources naturelles.

Ainsi, a détaillé l’ambassadrice Binter-Bakshian, ce sont près de

90 000 hectares de forêt qui ont été réhabilités pour exploitation.

Un autre projet a concerné les Techniques de l’information et de la communication (TIC) qui a permis de mettre en place le Réseau informatique national (RESINA) via satellite, avec le développement de la fibre optique.

Laetitia TRAORE

(Stagiaire)