SOS pour le CHR de Dédougou

En promenant ses radars, Kantigui a eu vent des difficiles conditions de travail des agents de santé du Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou. Le manque d’eau dans le bloc opératoire et à la maternité, les coupures de courant constituent le vécu quotidien du personnel soignant de l’hôpital de référence de la plus grande région du Burkina. « Par manque d’eau depuis des lustres, nous sommes obligés d’utiliser des bouilloires pendant les interventions », a regretté une source de Kantigui. Son amertume est partagée par un autre agent de la maternité, qui estime que les fonds investis pour refaire la façade des bâtiments, l’année dernière, auraient servi à résoudre certains problèmes « plus sérieux ». En effet, en fin 2020, les responsables du CHR ont entrepris quelques travaux au sein de l’établissement pour lui donner un nouveau souffle, notamment la reprise de la peinture de la plupart des bâtiments. Pour faciliter le travail des agents qui luttent au quotidien pour sauver des vies, Kantigui invite les autorités sanitaires à améliorer les conditions de travail au CHR de Dédougou.

Des enseignants-volontaires en colère

Il est revenu à Kantigui que les enseignants-volontaires de l’école primaire publique d’Arbinda ‘’A’’, dans la région du Sahel, vont observer un sit-in, du mercredi 28 au vendredi 30 avril 2021. Cherchant à en savoir davantage, Kantigui a été informé que les intéressés réclament une clause de contrat et une prise en charge financière. Selon des témoignages, les enseignants affirment n’avoir rien reçu comme rémunération depuis leur déploiement sur le terrain au mois d’octobre 2020. Dans leur préavis de sit-in adressé, le lundi 26 avril 2021, au Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) d’Arbinda, que Kantigui a intercepté, on peut lire, entre autres : « Monsieur l’inspecteur, la situation dans laquelle nous exerçons notre métier nous oblige à vous écrire pour vous faire part que nous, volontaires, avons décidé d’observer un sit-in de 72 heures à partir du mercredi 28 avril 2021, suivi de l’abandon pur et simple des classes si toutefois des décisions idoines ne sont pas prises».

Aux dernières nouvelles, le président de l’Association des parents d’élèves a supplié vainement les volontaires à surseoir à leur mot d’ordre. Kantigui espère que le ministère en charge de l’éducation nationale va trouver une solution adéquate à cette situation, pour ne pas briser l’espoir des élèves et celui de leurs parents. Ce, d’autant plus que depuis trois ans, les écoles n’avaient pas ouvert dans la localité.

Fonds spécial routier : le DG et le DFC relaxés par la justice

Kantigui se rappelle que depuis pratiquement trois ans, une affaire judiciaire oppose Léonard Zongo, directeur de l’audit interne du Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B) à Adama Ouédraogo et Roger Zango, respectivement Directeur général (DG) et Directeur des finances et de la comptabilité (DFC) du Fonds. En première instance, les deux mis en cause ont été condamnés avec sursis en décembre 2019, pour « discrédit sur une décision de justice », « exercice illégal de fonction » et « complicité d’exercice illégal de fonction », mais relaxés pour « faux et usage de faux en écriture publique », « abus de biens sociaux ». Quant aux accusations portées contre Adama Ouédraogo et Roger Zango, notamment une tentative de détournement de fonds publics, l’abus de biens sociaux, des virements illégaux de fonds et de malversations financières portant sur la somme de 9,675 milliards F CFA, le juge de première instance les avait déjà rejetées, estimant « qu’aucun fait délictueux sérieux ne corroborait ces accusations ». Ayant fait appel de leurs condamnations avec sursis, le DG et le DFC ont été purement et simplement relaxés, le lundi 26 avril 2021, pour « infractions non constituées », a appris Kantigui de sources proches du dossier. La constitution de partie civile de Léonard Zongo, qui réclamait 50 millions F CFA en première instance, puis 900 000 F CFA en appel, a été déclarée irrecevable. Kantigui, qui espérait que cette décision mettra fin à une affaire qui a fait grand bruit en 2018 et 2019, au point de porter préjudice à l’image de l’institution, a appris que le DG et le DFC du FSR-B comptent intenter un procès contre l’auditeur interne pour diffamation. Affaire à suivre !

Attaque à Pama : les trois expatriés auraient été exécutés

La situation sécuritaire continue de faire des victimes dans la région de l’Est. En effet, de sources officielles, une patrouille mixte de l’unité anti-braconnage, composée de militaires et de gardes-forestiers burkinabè, accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux (deux Espagnols et un Irlandais) travaillant pour le compte d’une ONG œuvrant dans la protection de l’environnement au Burkina Faso, a été attaquée sur l’axe Fada-Pama, le lundi 26 avril 2021. Le bilan humain de l’incident, selon un communiqué du gouvernement, daté du mardi 27 avril 2021 et parvenu à Kantigui, est de trois blessés et quatre portés disparus (3 expatriés et un Burkinabè). « Toutefois, des images de corps sans vie de trois (03) expatriés non encore formellement identifiés, circulent sur les réseaux sociaux », a précisé le texte. Mais dans le courant de la journée d’hier, plusieurs médias nationaux et internationaux ont affirmé que les trois expatriés ont été exécutés par les membres des groupes armés qui les avaient enlevés.

UNIR/PS : un congrès ordinaire en août 2021

Dans sa quête permanente de l’information, Kantigui a ouï dire que conformément aux dispositions de ses textes fondamentaux, l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) convoque son 1er congrès ordinaire de l’année, les vendredi 6 et samedi 7 août 2021 à Ouagadougou. Pour préparer les travaux de cette rencontre, a appris Kantigui, il est créé auprès du Secrétariat exécutif national, un Comité national d’organisation (CNO) de 29 personnes, présidé par Halidou Sanfo secondé par Romain Conombo. Dans une décision du président du parti, Me Bénéwendé Sankara, en date du 23 avril dernier, il est marqué que le CNO comprend une douzaine de commissions dont la commission « Thème et alliances ». En parcourant le document, Kantigui a compris que cette commission est chargée de la rédaction du rapport introductif du congrès, qui doit retracer l’évolution de l’UNIR/PS, depuis sa création jusqu’à l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et son évolution depuis la Transition à nos jours.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89