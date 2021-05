Riposte contre la COVID-19 : Le groupe AFD et la SGBF au chevet des PME burkinabè

Le groupe Agence française de développement (AFD), à travers sa filiale PROPARCO qui finance le secteur privé, et la banque Société Générale Burkina Faso (SGBF) ont signé une convention de partenariat en vue du financement des start-up, PME et des très petites entreprises burkinabè affectées négativement par la COVID-19, le lundi 26 avril 2021, à Ouagadougou. Cet accord de financement entre dans le cadre de l’initiative Choose Africa et constitue le lancement de son volet « Résilience » au Burkina Faso.

Le groupe AFD veut contribuer à la résilience des entreprises burkinabè affectées par la crise de la COVID-19. Dans cette optique, PROPARCO a signé une convention de partenariat avec la banque Société Générale Burkina Faso (SGBF), le lundi 26 avril 2021, à Ouagadougou. Selon l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade, cet accord entre dans le cadre du volet « résilience » de l’initiative « Choose Africa » et vise à faciliter l’accès au financement des start-up, des PME et des très petites entreprises burkinabè affectées par la COVID-19.

Pour lui, cette catégorie d’entreprises connaît des difficultés particulières du fait de cette crise et ont besoin d’accompagnement financier, technique, managérial. « L’objectif est d’aider ces entreprises à surmonter leurs difficultés, à investir de nouveau et à créer des emplois, de la richesse », a-t-il souligné. Pour lui si ces unités économiques disparaissent du fait des difficultés conjoncturelles, ce serait une catastrophe à la fois sociale et économique.

Avec cette convention de financement, le groupe AFD et sa filiale PROPARCO, apportent un soutien à SGBF qui s’est engagée à accompagner les PME à travers un mécanisme de financement spécifique, a laissé entendre le directeur de l’AFD, Gilles Chausse. L’enveloppe d’environ 1 milliard FCFA va permettre de garantir les prêts des bénéficiaires auprès de la SGBF à hauteur de 80%. « Cette garantie vise à soutenir le développement à travers le secteur privé qui est créateur de valeur ajoutée, pourvoyeur d’emplois », a indiqué M. Chausse. La durée des prêts varie entre 12 et 48 mois et s’adressent aux entreprises de moins de 200 employés.

Soutenir une économie résiliente

Société Générale Burkina Faso a réaffirmé son engagement à aider les PME burkinabè à faire face à l’impact négatif de la COVID-19. Cet accord vient renforcer les capacités de la banque qui faisait déjà de l’accompagnement des PME un axe stratégique, a fait savoir le directeur commercial de SGBF, Robert Aimé Diallo, Directeur commercial des Entreprises représentant Harold Coffi, Directeur général de Société générale Burkina Faso. « Avec l’existence des risques liés à l’octroi de crédits, ce genre de garantie nous met à l’aise pour mieux accompagner les entreprises », a-t-il précisé.

L’ambition du gouvernement français, à travers l’initiative Choose Africa portée par le groupe AFD et sa filiale Proparco, est de contribuer à bâtir un secteur privé africain dynamique, innovant, porteur de croissance durable et participant à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique, a soutenu, pour sa part, la directrice régionale de PROPARCO, Fatoumata Sissoko-Sy.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, s’est réjoui de cette initiative en faveur du secteur privé burkinabè. « Je salue ce partenariat et le choix de Choose Africa de participer au développement du Burkina Faso en permettant à nos entreprises de bénéficier de financements pour intensifier leur résilience face à la crise de la maladie à coronavirus », a-t-il soutenu. Ce projet vient en appui à l’initiative de relance de l’économie nationale du président du Faso, a ajouté le ministre Kaboré.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com