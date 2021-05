Croix-Rouge burkinabè : 29 projets mis en œuvre en 2020

Le secrétaire général de la Croix-Rouge, Lazare Zoungrana, a animé, le vendredi 7 mai 2021 à 0uagadougou, une conférence de presse pour faire le point de leurs actions humanitaires sur l’ensemble du territoire national.

Le 8 mai est la journée dédiée à la Croix-Rouge. A l’occasion de cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Secrétaire général(SG) de la Croix-Rouge, Lazare Zoungrana a animé, le vendredi 7 mai 2021 à 0uagadougou, une conférence de presse pour faire le point de leurs actions humanitaires sur l’ensemble du territoire national. Le SG a indiqué qu’ au cours de l’année 2020, la Croix-Rouge burkinabè a mis en œuvre 29 projets qui ont permis de toucher plus de 4 500 000 personnes avec une enveloppe financière de 8 616 178 402 francs CFA sur une prévision de 10 203 000 000 francs CFA dans les domaines sanitaire, alimentaire et sécuritaire.

Leur credo, a-t-il dit, c’est de «mobiliser le pouvoir de l’humanité pour porter secours et assistance aux personnes qui sont dans le besoin ». « Partout, dans le monde entier vous pouvez compter sur nous, parce que même dans les pires moments, nous sommes ensemble. Car, ce travail de tous les jours, nous le faisons avec amour et fierté », a-t-il confié. Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, M.Zoungrana a révélé que les activités de la Croix-Rouge ont couvert les 13 régions du Burkina Faso. « Les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soutiennent ce processus dans plus de 192 pays, des plus grandes villes aux communautés les plus reculées et les plus difficiles à atteindre et rappellent aux gens que le pouvoir de l’humanité est inarrêtable », a-t-il laissé entendre. Il a poursuivi que les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge indiquent que sur 650,5 millions de personnes dans le monde, une personne sur 12 bénéficient d’activités de promotion de la santé et d’hygiène. Le chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge, Laurent Saugy a mentionné que le comité international de la Croix-Rouge est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante présente au Burkina Faso depuis 2006.

Il a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence et de leur porter assistance. Depuis le 1er janvier 2020, a expliqué le chef de délégation, son organisation a renforcé sa présence au Burkina Faso avec la transformation de sa mission en délégation avec une plus grande opérationnalisation des sous-délégations de Djibo, Fada N’Gourma et Ouahigouya afin de renforcer sa proximité avec les populations des zones les plus affectées et d’apporter une réponse aux besoins les plus urgents. Le SG de la Croix-Rouge a remercié tous les partenaires qui sont restés à leurs côtés et travaillent à la mobilisation des ressources pour faciliter les interventions.

