Célébration de la journée de l’Afrique  le mardi 25 mai

Le mardi 25 mai 2021, l’Institut des Etudes Africaines de l’université Mohammed V de Rabat en partenariat avec CGLU Afrique, organise un séminaire à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique. La rencontre se tiendra sous format hybride (présentiel : au siège de l’Institut des Etudes Afriques de Rabat et en ligne) sous le thème : « Economie culturelle et créative, levier de développement durable».

La journée de l’Afrique célèbre l’anniversaire de la signature des accords de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), le 25 mai 1963. C’est l’occasion pour chaque pays d’organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée coïncide cette année avec 3 évènements majeurs :

– L’Union Africaine a adopté, pour 2021, le thème « Arts, culture et patrimoine : un levier pour construire l’Afrique que nous voulons »,

– L’ONU a déclaré 2021 « Année internationale de l’économie créative au service du développement durable »,

– Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) a désigné la ville de Rabat « Capitale Africaine de la Culture ».

Le séminaire traitera de la place de l’économie culturelle et créative comme élément essentielle à la réalisation de l’Afrique que nous voulons (Agenda 2063 de l’Union Africaine) : la culture et les arts, le patrimoine et la culture, comme un levier pour construire.

Des panélistes de renommés internationales et experts en la matière sont attendus à ce rendez-vous. Ils échangeront particulièrement sur :

Les industries créatives et culturelles et l’attractivité des territoires ;

La révolution numérique, accélérateur de réappropriation par les jeunes de la culture et de la créativité africaines ;

Les besoins de formation aux métiers des industries culturelles et créatives ;

Les conditions à mettre en place pour l’émergence de places culturelles à rayonnement international en Afrique.

Par ailleurs, ça sera l’occasion pour des jeunes africains d’échanger et d’exprimer leurs messages créatifs pour « L’Afrique qu’ils veulent ».

Pour de plus amples informations veuillez contacter :

Gaëlle Yomi : Tél : + 212 610 56 71 45 E-mail : gyomi@uclga.org

Abdelkader Betari : Tél : + 212 661 554 557, E-mail : a.betari@um5.ac.ma

A Propos

CGLU Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’Organisation faîtière qui assure la représentation des collectivités territoriales d’Afrique. CGLU Afrique compte 51 associations nationales de collectivités territoriales et plus de 2 000 villes et collectivités territoriales adhérentes directes. À travers ses membres, CGLU Afrique représente plus de 350 millions de citoyens africains. Site Internet de CGLU Afrique : www.uclga.org

L’Institut des Etudes Africaines : l’IEA est un établissement universitaire spécialisé sur l’Afrique relevant de l’Université Mohammed V de Rabat. Il a été créé suite à une décision de feu Sa Majesté le Roi Hassan II en 1987 dans le cadre de la confirmation de la vocation africaine du Maroc et a entamé ses activités en avril 1990. Il a été créé aussi pour être une interface permettant de faire connaître le Maroc en Afrique et l’Afrique au Maroc. Site Internet de l’IEA : http://iea.um5.ac.ma/