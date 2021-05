Coopération Burkina Faso-Cuba : Alassane Bala Sakandé invité à la Havane

Le Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a reçu en audience, les ambassadeurs de Cuba, d’Egypte et des Etats-Unis, le mercredi 19 mai 2021, à Ouagadougou. Avec les diplomates, il a été question du renforcement des relations bilatérales entre leurs pays et le Burkina Faso.

Le Président de l’Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, se rendra « bientôt » à la Havane à Cuba pour une visite d’amitié. Invité depuis 2019, il n’avait pas pu effectuer le déplacement à cause de la maladie à coronavirus. Mais ce voyage tenant à cœur à l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro, elle est venue réitérer l’invitation de son pays au PAN, au cours d’une audience qui lui a été accordée, dans la matinée du mercredi 19 mai 2021 à Ouagadougou.

Une audience, au cours de laquelle la diplomate cubaine, a rassuré le président du Parlement burkinabè des avancées significatives effectuées par son pays dans la lutte contre la pandémie. « Nous avons produit cinq vaccins contre la COVID-19 grâce à la biotechnologie cubaine. Ces vaccins sont gratuits pour la population et nous espérons que cela va aider à contrôler finalement la maladie dans notre pays », a-t-elle déclaré. En plus de l’invitation au PAN, Nadieska Navarro a, au cours de cette audience, transmis les salutations du président de l’Assemblée nationale cubaine à son homologue du Burkina Faso et parlé de la nécessité de renouveler le groupe parlementaire d’amitié avec son pays.

« Après les élections et la mise en place de la nouvelle assemblée, il est important de renouveler le groupe d’amitié avec Cuba afin de continuer à développer les relations parlementaires entre les deux pays », a-t-elle indiqué.

Après l’ambassadrice de Cuba, ceux d’Egypte, Ibrahim Azim Elkhouli et des Etats-Unis, Sandra Clark, se sont entretenus avec Bala Sakandé. Avec les deux diplomates, il a été question du renforcement des relations bilatérales entre leurs pays et le Burkina Faso.

