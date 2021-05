Finales USSU-BF 2020-2021 : pari réussi à Tenkodogo

L’Union des sports scolaire et universitaire du Burkina Faso (USSU-BF) a livré ses champions de la saison 2020-2021, le samedi 22 mai dernier, à Tenkodogo. La finale en football entre l’université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso et celle Norbert-Zongo de Koudougou a servi de cérémonie de clôture. Elle a été remportée par l’université de Bobo-Dioulasso par le score de 3 buts à 0.

L’édition 2021 des finales de l’USSU-BF restera gravée dans les mémoires des habitants de la cité de Naaba Zoungrana comme l’une des grandes activités sportives organisée dans la région. Malgré le défi sécuritaire et sanitaire que connaît le pays, la cérémonie de clôture a drainé un grand monde. Outre la participation de plus de mille athlètes étudiants, la présence des autorités de la localité, des présidents des conseils régionaux, également de quatre ministres a rehaussé l’évènement.

Il s’agit des ministres des Sports et des Loisirs, Dominique Nana, de l’Enseignement supérieur, Alkassoum Maïga, de l’Agriculture, Salifou Ouédraogo, et de la ministre déléguée chargée de l’Innovation, Edith Yaka.

Ce sont les finales en lutte traditionnelle et en football qui ont servi de cérémonie de clôture. La finale en football a opposé l’Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso (UNB) à l’Université Norbert-Zongo de Koudougou (UNZ). C’est l’UNB qui a remporté le trophée en venant à bout de sa rivale par le score de 3 buts à 0. Les étudiants de Koudougou ont pu tenir le score nul et vierge jusqu’à la mi-temps des 2 X 35 minutes. Cependant les assauts répétitifs des Bobolais finiront par les faire fléchir en seconde période. Maxim Compaoré ouvre le score et Alexandre Sanou inscrit les deux autres buts. D’abord, sur une action personnelle et ensuite sur pénalty. Champion 2021, l’UNB repart avec le trophée du vainqueur, la somme de 400 000F CFA dont 200 000F CFA offerts par le parrain Prince Akim, quatre ballons et des médailles d’or. L’UNZ, finaliste malheureux, s’en sort avec une enveloppe de 300 000F CFA dont 150 000 FCFA de Prince Akim, quatre ballons et des médailles d’argent. Au niveau du football féminin, les filles de l’UNZ ont été les championnes. Elles ont empoché les mêmes prix que les messieurs.

Au niveau de la lutte traditionnelle, Assami Simporé de Dédougou s’est brillamment illustré chez les 66kg. Blaise Débé de l’Institut des Sciences de Sport et de Développement Humain (l’ISSDH) a terrassé tous ses concurrents chez les 76kg. Son camarade Frédéric Doh en a fait pareille chez les 86kg. Au niveau des dames, Inès Kanko de Fada dans la catégorie des 65kg, Monique Somé de l’ISSDH (85kg) et Rosalie Poda de l’université Joseph-Ki-Zerbo ont été les championnes.

Cette année, soixante et une (61) universités et grandes écoles, avec une participation de plus de huit mille (8000) étudiants, se sont inscrites aux compétions. Les athlètes se sont mesurés dans quatre disciplines collectives que sont le football, le handball, le volley-ball, le basket-ball, et trois épreuves individuelles, à savoir l’athlétisme, la lutte et le judo.

Au Basket-ball, l’université Joseph-Ki- Zerbo en dames et l’université Thomas- D’Aquin en homme ont été les championnes. L’ISSDH en filles et l’UNB en garçons ont dominé au handball. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, la délocalisation des finales de l’USSUBF à Tenkodogo a été une véritable émulation dans ladite cité.

« Qu’il est beau et agréable de voir nos jeunes se relaxer, se vider, se mesurer et entretenir cette cohésion qui construit les nations. Le sport passe les frontières, le sport gomme les différences, le sport déchaîne les enthousiasmes. J’ose affirmer que l’USSU-BF vient de remporter une victoire sur la COVID-19 qui l’avait interrompue l’année passée. Et c’est grâce aux étudiants, enseignants, parents d’élèves, encadreurs techniques, présidents ».

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO