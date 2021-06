Education : L’Etat a mobilisé plus de 6 milliards F CFA pour apurer les arriérés de paiement des établissements d’enseignements privés

Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 2 juin 2021, le gouvernement a adopté un rapport relatif à la situation des élèves affectés dans les établissements d’enseignements privés.

Dans ce rapport, il est question des arriérés que l’Etat doit à ces établissements. Le ministre en charge de la communication, Ousseni Tamboura, a fait savoir que chaque année l’Etat prend en charge les frais de scolarité de plus de 180 000 élèves affectés dans ces établissements. Ce rapport, selon lui, fait la situation des arriérés de paiement des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Il a souligné qu’ils s’élèvent à plus de 11 milliards F CFA. Le ministre Tamboura a affirmé qu’à la date d’aujourd’hui, l’Etat a mobilisé 6 857 000 000 F CFA pour apurer ces arriérés. Il a par ailleurs indiqué que ses collègues en charge des finances et de l’éducation ont été instruits par le conseil à rechercher des ressources pour combler le déficit de plus de 4 milliards F CFA.

La Rédaction