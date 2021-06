Libye : la France assume sa responsabilité

Le Président français, Emmanuel Macron, a réitéré le soutien de son pays au programme politique pour la stabilisation et l’organisation des élections en Libye. En recevant le chef du gouvernement libyen, Abdel Hamid Dbeibah, le mardi 1er juin à l’Élysée, il a une fois de plus reconnu « une responsabilité particulière à l’égard de la Libye », d’où sa volonté de « lui apporter son plein soutien ». Toutefois, l’hôte du Premier ministre libyen a insisté sur la nécessité de former un gouvernement d’union nationale et d’appliquer « pleinement l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 ». Macron a également appelé à « mettre un terme à toutes les ingérences étrangères » avec « le départ » des forces et mercenaires « russes, turcs, syriens, mais aussi de tous les autres ».

Depuis la déstabilisation de la Libye en 2011 avec la mort de Muammar Khadafi, le pays est livré à la prédation de puissances étrangères et de toutes sortes de truands soucieux de profiter du désordre ambiant. Le chaos que vit actuellement la Libye a eu des répercussions graves sur les pays du Sahel qui, depuis lors, croisent le fer avec les groupes terroristes qui tentent par tous les moyens d’étendre leurs tentacules. En reconnaissant la responsabilité de la France dans le désastre libyen, le président Macron fait allusion au rôle joué par son prédécesseur Nicolas Sarkozy dans la mobilisation de la coalition internationale contre le régime de Khadafi. L’on se souvient qu’à l’époque, Sarkozy, profitant du printemps arabe, s’était évertué à convaincre un certain nombre de ses pairs occidentaux, de la dangerosité du régime libyen. C’est une décision courageuse et plein de responsabilité que le chef de l’Etat français a prise, non seulement en décidant de voler au secours des autorités libyennes dans la recherche de la paix, mais aussi en assumant les fautes de son prédécesseur. L’initiative du président Macron d’ouvrir les yeux sur la situation en Libye est aussi une invite à tous les autres chefs d’Etat étrangers qui tirent les ficelles dans l’ombre au nom des leurs intérêts géostratégiques.

Dans ce jeu d’intérêts, c’est l’avenir du peuple libyen qui est pris en otage. Depuis 2011, de nombreux Libyens ont le sentiment d’être des exilés sur leur propre terre, parce que la convoitise pour les richesses pétrolières a pris le dessus sur tout. La pression doit être mise sur les forces et mercenaires russes, turcs, syriens et autres trafiquants d’humains et terroristes qui écument la Libye afin qu’ils abandonnent leurs projets funestes. L’ONU qui a voté une résolution pour autoriser l’intervention militaire des grandes puissances dans ce pays en 2011 devrait se pencher sérieusement sur la question du retour de la paix. Les Libyens sont plus que meurtris, parce que leur pays est devenu un no man’s land en proie à tous les abus.

Karim BADOLO