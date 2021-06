12e sommet de l’Autorité du bassin du Niger : le président du Faso porté à la tête de l’organisation

(Ouagadougou, 3 juin 2021). Le 12e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Autorité du bassin du Niger (ABN) a clos cet après-midi ses travaux, qui se sont déroulés par visioconférence.

« A la fin des travaux, les chefs d’Etat ont à l’unanimité décidé de porter le président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, à la tête de l’Autorité du bassin du Niger pour un mandat de 3 ans », a annoncé le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Ousmane Nacro, qui a animé un point de presse à la fin du sommet.

Selon le ministre en charge de l’eau, cette rencontre s’est aussi penchée sur l’examen et l’adoption du rapport du conseil des ministres, tenu à Abuja le 27 mai dernier, et la question du secrétariat exécutif.

Le ministre Ousmane Nacro a indiqué qu’après un examen minutieux du rapport du conseil des ministres, les chefs d’Etat l’ont adopté à l’unanimité. Ce rapport, selon lui, a proposé cinq résolutions portant sur la construction du siège de l’ABN au Niger, l’adoption de la feuille de route et du règlement intérieur ainsi que la mise en route d’autres projets qui n’avaient pas encore vu le jour.

Cependant, la question du secrétariat exécutif n’a pas pu trouver de solution, selon le ministre. Il revient au Burkina Faso de programmer le prochain sommet et de « dire dans quelles conditions le secrétariat exécutif pourra être pourvu d’un nouveau leader ». En attendant, le secrétaire exécutif actuel continuera d’assurer cette tâche jusqu’à la nomination du nouveau secrétaire exécutif, a ajouté le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Ousmane Nacro.

Direction de la communication de la présidence du Faso