Drame de Solhan : La compassion des présidents Michel Kafando et Jean-Baptiste Ouédraogo

Consternés par les évènements tragiques survenus dans le

village de Solhan et qui ont ôté la vie à autant de nos compatriotes, nous exprimons notre profonde compassion aux familles affligées, ainsi qu’à toute la nation burkinabè en deuil. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Une telle barbarie suscite notre juste indignation et appelle de ce fait, les Burkinabè à davantage de concorde et d’unité. Aux Forces de défense et de sécurité (FDS), nous réitérons nos encouragements, et les exhortons à relever sans tarder tous les défis que nous impose le terrorisme. Nous redisons notre confiance aux autorités burkinabè dans ce juste combat pour sauvegarder l’intégrité de notre pays et la dignité nationale.

Ouagadougou, le 06 juin 2021

Jean-Baptiste OUEDRAOGO

Ancien Chef de l’Etat

Michel KAFANDO

Ancien Chef de l’Etat