Editions Sidwaya : Des agents renforcent leurs compétences

La Direction générale des Editions Sidwaya a organisé, du 3 au 6 juin 2021, à Koupéla, une formation au profit de ses agents.

La Direction générale des Editions Sidwaya a renforcé les capacités de 18 agents, dont 09 du Secrétariat général des rédactions (SGR), 8 secrétaires et un agent du secrétariat général. Cette formation, organisée à Koupèla, a porté sur les bonnes pratiques administratives, la rédaction administrative, le circuit du courrier

et la tenue des registres. Une autre en Xpress, en Photoshop et en Illustrator pour les monteurs et les secrétaires de rédaction. Pour la Direction des ressources humaines (DRH) des Editions Sidwaya, Alima Touré, ces quatre jours de travaux ont permis d’outiller davantage les participants dans l’application des règles en matière de rédaction administrative, de gestion du courrier et des registres, gage de la crédibilité d’une structure.

C’est pourquoi, selon elle, la « maison commune » s’est fixé pour objectif pédagogique de permettre aux participants, de maîtriser les techniques de rédaction des documents administratifs à savoir les notes administratives, les notes de correspondances, les notes d’études, les rapports, les comptes rendus, les procès-verbaux, les notes de service, les notes à l’attention et bien d’autres. Aussi, les participants se sont approprié les bonnes pratiques administratives telles que savoir présenter un document administratif, la maîtrise du vocabulaire administratif, la maîtrise du langage de la hiérarchie administrative, la connaissance du circuit du courrier et les techniques de base de numérisation et de l’archivage.

« La méthodologie a consisté à faire des échanges et partage d’expériences afin que les participants puissent être opérationnels au travail dès leur retour», a dit le formateur, Kolbiré Simon Boa, par ailleurs gestionnaire

des ressources humaines. Suzanne Ouattara, une

participante s’est dit heureuse de prendre part à la formation. « Je suis satisfaite de cette formation. Cependant, le temps a manqué et tout ce qui était au programme n’a pu qu’être exploité à moitié, surtout au niveau des logiciels de montage», a-t-elle affirmé.

Amédée SILGA