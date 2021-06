Attaques de Solhan : plus de 7 600 personnes déplacées à Sebba

Le conseil des ministres s’est tenu, le mercredi 9 juin 2021, sous la présidence du Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré.

Les évènements survenus à Solhan, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, dans la province du Yagha, ont occasionné le déplacement de 7 644 personnes issues de 1 052 ménages. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, à l’issue du conseil des ministres tenu, le mercredi 9 juin 2021 au palais de Kosyam, sous la présidence du chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré. A la suite de ces attaques terroristes, ce sont au total 132 personnes qui ont été tuées, selon le ministre Tamboura. Afin d’apporter un réconfort aux populations locales, a-t-il dit, le Premier ministre s’y est rendu le lundi 7 juin dernier. « Il s’est agi d’une visite pour apporter du réconfort aux habitants et aux blessés de l’attaque. C’était une occasion de réitérer les condoléances du gouvernement aux populations et apporter un soutien au personnel de santé », a confié le porte-parole du gouvernement.

Dans le sens du renforcement de la lutte contre le terrorisme, le ministre de la Communication a indiqué qu’au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, le conseil a pris un décret portant prorogation de la durée de l’Etat d’urgence. « Il s’agit d’un renouvellement de 18 mois », a-t-il précisé. Cette prorogation, à entendre Ousséni Tamboura, participe de la volonté du gouvernement de renforcer la dynamique contre le terrorisme en permettant aux responsables administratifs des régions concernées, la prise de mesures adaptées à leurs zones de compétence. Dans ce sens, un projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour examen,

a-t-il ajouté.

Au titre du ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique, le conseil a adopté un décret portant organisation de la IIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) prévue, le 7 août 2021, à Ziniaré dans la région du Plateau central, sous le thème : « Arbre, identité culturelle et cohésion sociale ». M. Tamboura a aussi indiqué que le conseil a été informé de la tenue d’une session du dialogue politique du 17 au 19 juin prochain. Cette rencontre qui réunit l’opposition politique et les partis de la majorité présidentielle, sous l’égide du chef de l’Etat, permettra, à l’entendre, de se pencher, entre autres, sur la situation sécuritaire, le quota genre, la réconciliation nationale et bien d’autres sujets portant sur la vie de la Nation. Avec l’arrivée prochaine à échéance des mandats des élus locaux, la rencontre permettra aux acteurs politiques, de l’avis du ministre Tamboura, de plancher sur les réformes à minima du Code électoral afin que les futures élections municipales se tiennent à bonne date et dans de meilleures conditions.

Revenant sur les questions d’actualité, le porte-parole du gouvernement

a déploré le traitement fait par certains médias des évènements survenus

à Solhan. Ce qui, a-t-il rappelé, a entraîné la suspension d’une radio privée pour « manquement grave » par le Conseil supérieur de la communication (CSC). « Il ne devrait pas y avoir d’erreur dans de graves situations », a-t-il soutenu. En conséquence, il a invité la presse dans son ensemble, à un traitement « rigoureux » des informations

en ayant surtout à l’esprit le respect des principes déontologiques.

Soumaïla BONKOUNGOU