1re session extraordinaire 2021 de l’Assemblée nationale : Trois projets de loi sur la table des députés

Le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a procédé, le lundi 21 juin 2021, à l’ouverture officielle de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Au cours de cette session, trois projets de loi seront examinés par les députés.

A la suite d’une requête du gouvernement, les députés ont été convoqués pour la tenue de la première session extraordinaire de l’année 2021. L’ouverture officielle de ladite session est intervenue dans l’après-midi du lundi 21 juin 2021, à Ouagadougou, sous la présidence du chef du Parlement, Alassane Bala Sakandé. Celui-ci a fait savoir qu’au cours de cette session, la Représentation nationale aura à examiner trois projets de loi, soumis par l’exécutif. Ils portent sur la prorogation de l’Etat d’urgence au Burkina Faso, le cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé et le débat d’orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire pluriannuel 2022-2024. « Il y a des lois qui urgent et nous devrons faire de notre mieux pour ne pas dépasser les délais », a fait remarquer Alassane Bala Sakandé.

Saisissant la présence de membres du gouvernement à l’ouverture de la session, M. Sakandé a informé les députés de la tenue, du 30 juin au 4 juillet 2021, à Bobo- Dioulasso, des Journées de redevabilité de l’Assemblée nationale. Pour la réussite de l’évènement, il a souhaité l’implication de tout le parlement. Bien avant l’ouverture de cette première session extraordinaire de l’année 2021, les représentants du peuple ont observé une minute de silence à la mémoire aux victimes des événements survenus à Solhan dans la province du Yagha. Par ailleurs, a-t-on indiqué, une mission de l’institution se rendra dans la localité pour apporter sa compassion aux populations endeuillées.

Soumaïla BONKOUNGOU