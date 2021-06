Coopération Burkina-Mali : Un émissaire de Assimi Goïta à Kosyam

Le Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, dans l’après-midi du mardi 22 juin 2021, deux émissaires de son homologue malien, Assimi Goïta. Il s’agit du ministre, directeur de cabinet du président de la Transition, Demba N’Daw et du conseiller spécial du chef de l’Etat, Aguibou Dembélé. Les deux personnalités étaient porteuses d’un message du président Assimi Goïta au chef de l’Etat. Après une heure d’entretien avec leur hôte, les deux personnalités sont reparties sans s’adresser aux journalistes.

Même si rien n’a filtré des échanges, on peut présumer que la situation sécuritaire et la suspension du Mali des instances de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont été abordées.

La Rédaction