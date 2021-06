Examen 2021 : Le président du Faso a formulé ses vœux de succès aux élèves et collégiens

Le président du Faso, Roch marc Christian Kaboré a formulé ce mardi 22 juin 2021, ses encouragements et ses vœux de succès aux milliers d’élèves et de collégiens qui se lancent aujourd’hui à la conquête du Certificat d’études primaires (CEP), du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et du Brevet d’études professionnelles (BEP).

Il a salué l’engagement et l’implication de tous les acteurs du système éducatif, qui se sont investis pour l’effectivité de ces examens, dans un double contexte sécuritaire et sanitaire difficile.

« J’ai une pensée particulière pour les élèves déplacés, et pour les élèves qui composent dans des zones à défi sécuritaire », a souligné Roch Kaboré.

Le président a également traduit la reconnaissance de la Nation aux Forces de Défense et de sécurité, engagées dans la sécurisation du pays et particulièrement des examens.

« C’est ensemble que nous formerons un capital humain capable de relever les défis de développement de notre pays. Bonne chance à toutes et à tous, chères filles et fils de la Nation !», a-t-il dit.

La Rédaction