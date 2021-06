Lutte contre le terrorisme : le président bissau-guinéen solidaire du Burkina

Le chef de l’Etat de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embalo, a effectué une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou, le dimanche 27 juin 2021, au cours de laquelle il s’est entretenu avec son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré.

Les premières autorités bissau-guinéennes sont solidaires du Burkina Faso dans la lutte qu’il mène contre le terrorisme. Le président de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embalo, est venu témoigner sa solidarité au peuple burkinabè au cours d’une visite d’amitié et de travail. En provenance du Mali, l’avion du président Embalo a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou, le dimanche 27 juin 2021, aux environs de 12 heures (TU). Accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, il s’est entretenu un bref instant avec lui au salon d’honneur avant d’être reçu par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au palais de Kosyam. Après environ une heure d’entretien, le chef de l’Etat et son hôte bissau-guinéen se sont confiés à la presse.

« Je suis venu témoigner au président du Faso, la solidarité du peuple bissau-guinéen face au terrorisme qui frappe le Burkina. J’ai passé beaucoup de temps au Burkina Faso, chaque fois qu’il y a des événements malheureux, je ne peux que venir témoigner mon attachement à votre pays », a déclaré le général Umaro Sissoco Embalo. A l’entendre, il est impératif de se mobiliser davantage contre ce fléau auquel le pays des Hommes intègres et ses voisins que sont le Mali et le Niger sont confrontés. « Nous sommes engagés à lutter contre le terrorisme », a-t-il dit. Le président bissau-guinéen a, par ailleurs salué la tenue des travaux de la première session de la commission mixte de coopération entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, du 31 mai au 2 juin dernier à Bissau.

A son tour, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s’est réjoui de la visite du chef de l’Etat, Umaro Cissoco Embalo, dont la solidarité de son pays à l’endroit du Burkina Faso n’a jamais failli chaque fois qu’il y a des difficultés. « Je vous remercie de cette visite, de cette compassion exprimée à l’endroit du peuple burkinabè et du soutien vis-à-vis de la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région », a soutenu le chef de l’Etat. Il a aussi exprimé sa satisfaction pour la tenue des travaux de la commission mixte entre les deux pays.

« C’est une belle initiative et nous allons mettre en œuvre tous les accords qui ont été signés », a promis le président Kaboré. Dans la logique de la dynamisation des relations bilatérales, il a confié qu’il va, à son tour, effectué une visite en Guinée-Bissau. « Bien qu’on puisse penser qu’il y a une longue distance entre le Burkina Faso et la Guinée Bissau, il y a toujours des possibilités de développer des activités ensemble », a-t-il souligné. Le président du Faso a indiqué qu’il a abordé avec son hôte des questions inhérentes à la sous-région.

Karim BADOLO