Grand prix cycliste Savane Média : Abdoulaye Rouamba s’offre la première édition

La première édition du grand prix cycliste Savane Média s’est courue le dimanche 27 juin 2021, sur l’avenue Charles-de-Gaulle de Ouagadougou. Elle a été remportée par Abdoulaye Rouamba de l’AJCK.

Savane Média a mis en compétition sa course cycliste. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maitre. Hormis le public énorme qu’elle a drainé au bord du boulevard Charles-de-Gaulle, les soutiens des partenaires du média ont permis des récompenses exceptionnelles aux plus méritants.

Le premier prix est monté jusqu’à 1 425 000 FCFA plus une moto d’une valeur de un million 300 mille, un bœuf, deux trophées, le maillot jaune et de multiples

gadgets. Et c’est Abdoulaye Rouamba de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) qui a raflé cette cagnotte en devançant ses concurrents au sprint sur la ligne d’arrivée. Sur la distance de 144,5 km, il a établi une vitesse moyenne de 39,278km/h, soit un temps mis de 3heures 40 minutes 45 secondes. En effet, les coureurs ont bouclé 34 fois le circuit fermé de 4,25km sur l’avenue Charles-de-Gaulle.

Des 144 coureurs au départ, seulement 33 ont répondu présents à l’arrivée. Le vainqueur s’est échappé à 4 tours de la fin avec 4 autres cyclistes. Coiffé sur le fil à l’arrivée, Saadou Diallo de Bessel s’en sort avec une enveloppe financière de 1 million 35 000 FCFA en guise de récompense du deuxième prix. Lui aussi gagne une moto et un bœuf. Arrivé troisième, Souleymane Koné du RCK se contente de 825 000 FCFA et d’un mouton. Cette course d’élite a été précédée par celle des dames. Et c’est Awa Bamogo de l’USFA qui s’est imposée. Elle a été suivie respectivement par Lamoussa Zoungrana de ASSADE et son équipière Roukiatou Ouédraogo.

La championne a reçu 500 000FCFA et des gadgets. Ses camarades ont reçu 325 000 FCFA et 180 000 FCFA. Le promoteur,

Aboubacar Zida dit Sidnaaba, dit être satisfait de cette première édition et promet pérenniser la compétition.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO