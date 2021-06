Centenaire du Parti communiste chinois : Un livre blanc sur les droits de l’homme publié

Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires d’Etat a publié le jeudi 24 juin 2021 un livre blanc sur la pratique du Parti communiste chinois (PCC) en matière de respect et de protection des droits de l’homme. Un livre qui paraît à l’occasion du centenaire du PCC.

L’année 2021 marque le centenaire du Parti communiste chinois (PCC.) Au cours du siècle dernier, le PCC a investi d’énormes efforts dans la protection des droits de l’homme, contribuant considérablement au progrès des droits de l’homme dans le monde. Pendant cent ans, le PCC a toujours accordé la priorité au peuple, en appliquant le principe d’universalité des droits de l’homme dans le contexte des conditions nationales. Il considère les droits à la subsistance et au développement comme les droits fondamentaux de l’homme et estime que mener une vie heureuse est le droit ultime de l’homme, selon le livre blanc. Le PCC promeut le développement bien équilibré de l’individu et s’efforce de donner à chaque personne un sentiment plus fort de gain, de bonheur et de sécurité. Son succès en tant que pionnier des droits de l’homme dans un pays socialiste est unique et manifeste, d’après le livre blanc. Pendant un siècle, le PCC s’est engagé en faveur du développement pacifique et du progrès commun.

La Chine est ferme dans sa position internationale, qui consiste à sauvegarder la paix dans le monde et à chercher le progrès par la coopération, en assurant les droits de l’homme avec des bénéfices provenant du développement, peut-on lire dans le livre blanc. La Chine a été un participant actif dans les questions relatives aux droits de l’homme dans le monde, fournissant une contribution chinoise à la gouvernance et aux progrès mondiaux en matière de droits de l’homme. Le PCC conduit le peuple vers le rêve chinois du renouveau national et les objectifs du deuxième centenaire : construire la Chine en un grand pays socialiste moderne qui est prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau d’ici le centenaire de la République populaire de Chine.

Aspiration à une vie meilleure

La Chine apportera une plus grande contribution à la protection des droits de l’homme, permettant au monde de se développer davantage et de devenir plus prospère, indique le livre blanc. Le livre blanc intitulé « La grande pratique du Parti communiste chinois en matière de respect et de garantie des droits de l’homme » est un riche document qui passe en revue de manière systématique l’histoire du PCC et du peuple chinois qui ont partagé ensemble les joies et les peines, passant de la souffrance à la gloire. Il propose une introduction complète à la lutte du Parti pour les droits de l’homme au cours du siècle dernier. La théorie et la pratique du respect des droits de l’homme, de leur protection et de leur promotion, démontrent pleinement la fermeté de la détermination et les actions pragmatiques du PCC pour protéger les droits de l’homme à un niveau supérieur. Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que le PCC et le gouvernement adhèrent au principe du développement centré sur le peuple, placent toujours les intérêts du peuple au premier plan, considèrent son aspiration à une vie meilleure comme le but de leur lutte.

L’histoire séculaire de la lutte du PCC est celle d’un combat glorieux pour la libération du peuple, la protection de ses droits et de consécration au développement global des gens. Le sentiment de gain, de bonheur et de sécurité des gens a été continuellement amélioré au cours des cent ans écoulés. Une voie de développement des droits de l’homme dans le socialisme à caractéristiques chinoises a été promue avec succès. Le développement global et coordonné des droits politiques a considérablement amélioré le niveau de protection du droit des personnes à la survie et au développement et favorisé le développement global de la cause des droits de l’homme en Chine. Les 100 ans du PCC sont un siècle de création de miracles de développement des droits de l’homme dans l’histoire de la nation chinoise. Ils ont également apporté une grande contribution au développement de la cause des droits de l’homme dans le monde.

« La voie du développement pacifique »

Au cours des 100 dernières années, le PCC a embrassé le monde de tout son cœur, a manifesté sa volonté d’emprunter la voie du développement pacifique. La Chine soutient fermement la paix dans le monde, l’idée de développement par la coopération et les droits de l’homme par le développement. Elle participe activement aux affaires internationales des droits de l’homme, contribue avec la sagesse chinoise à la gouvernance mondiale des droits de l’homme, propose des solutions chinoises, encourage le développement de la cause mondiale des droits de l’homme. « La réalisation par le peuple du grand rêve chinois, du grand rajeunissement national est essentiellement un processus visant à atteindre l’équité et la justice sociales et à promouvoir constamment le développement des droits de l’homme », a souligné le président Xi Jinping.

Le PCC s’est engagé avec succès sur la voie du développement des droits de l’homme conformément aux conditions nationales de la Chine. Il a enrichi et développé la diversité de la civilisation des droits de l’homme, a laissé un monument pour le bonheur du peuple et le rajeunissement de la nation. Durant ce siècle, le PCC a écrit un chapitre glorieux de l’histoire de la civilisation mondiale pour le développement pacifique de l’humanité et la construction d’une communauté de destin commun pour l’humanité.

Le voyage centenaire du PCC a été magnifique. Sur le nouveau chemin de la construction d’un pays socialiste moderne de manière globale, chacun doit s’unir plus étroitement autour du Comité central du Parti et adhérer à la philosophie de développement centré sur le peuple.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : French.xinhuanet.com

le Quotidien du Peuple

en ligne