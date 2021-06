Chorale de l’église du Bon Berger: 39 ans au service de Dieu

La chorale de l’église évangélique du Bon berger a célébré ses 39 ans d’existence, le dimanche 27 juin 2021 à Ouagadougou. Bilan et perspectives étaient au centre de cet anniversaire.

Après 39 ans d’existence, la chorale de l’église évangélique baptiste du Bon Berger a fait une halte pour se pencher sur son parcours. Cet anniversaire, placé sous le thème : » Souviens-toi de la fidélité de Dieu », a été célébré, le dimanche 27 juin 2021 au sein de l’église évangélique baptiste situé au quartier Zogona de Ouagadougou. Un thème qui, foi du responsable de l’adoration et de la louange, Pato Dondassé, revêt un caractère de reconnaissance à l’éternel. Heureux, le pasteur Henri Yé, pour sa part, a affirmé que l’idée principale consistait à marquer un arrêt en vue de louer le Seigneur Jésus, pour toutes les années écoulées dans la vie personnelle et collective des membres de la chorale. Selon lui, le Bon Berger a, à l’origine, ouvert un foyer dans le sens de s’intéresser aux étudiants. « C’est par la suite que le foyer a donné naissance à l’église baptiste du Bon Berger. C’est à partir de 1982 qu’on a commencé à mettre en place un groupe appelé la chorale du Bon Berger », a-t-il expliqué en formulant le vœu que chaque choriste puisse œuvrer à être à la fois un véritable témoin et chantre du Seigneur Jésus. Parce que, a-t-il avancé, être choriste relève d’un sacerdoce. Les chants, les hymnes et les cantiques chantés, sont des actions de grâce et des sacrifices de bonne odeur. À l’écouter, la chorale a une place importante dans le culte dans la mesure où elle permet aux fidèles chrétiens de mieux prier. Quant au président de la chorale, Merveille Dingamou, il s’est réjoui de la diversité de nationalité (une quinzaine) dans le groupe. Et de dévoiler que la chorale du Bon Berger entend publier une œuvre discographique en fin d’année. De l’avis de Sarah Badiel, membre de la chorale, l’ensemble musical dispose des compétences pour cela.

Alassane KERE